تعرف على أكبر سر فى حياة عمر الخيام اتفق عليه مع أصدقائه

بمجرد دخولك وتصفحك صفحة محرك البحث العالمى “جوجل” اليوم سترى الإحتفال والإحتفاء الكبير بالشاعر والفيلسوف المسلم عمر الخيام، ولأن شخصية عمر الخيام تستحق الدراسة والقراءة فيها، وجدنا فى موقعنا “كلمة دوت أورج” أن نستغل هذا الإحتفاء الكبير بالرجل من “جوجل” ونكتب عن أبرز المعلومات عنه، وسنطلعكم أيضاً على أكبر سر أبرمه عمر الخيام مع أصدقائه حسن الصباح ونظام الملك، فإلى نص المقال.

سر عمر الخيام

قبل أن نُطلعكم على أكبر أسرار عمر الخيام نود ان نُعلمكم أولاً من هو عمر الخيام، وإليكم أبرز المعلومات عنه:

هو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام.

سبب شهرته بإسم الخيام هو عمل أبيه فى صناعة الخيام ومن هنا جاء اللقب.

برز عمر الخيام كأحد أكبر شعراء وفلاسفة المسلمين على مر العصور.

نشأ عمر الخيام فى مدينة نيسابور من خراسان.

نبغ في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

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سر عمر الخيام مع أصدقائه

تخصص عمر الخيام فى الرياضيات والفقة والتاريخ، وكان له قصة شهيرة مع أقرب أصدقائه وهم نظام الملك والشاعر حسن الصباح، وقد أبرموا اتفاق فيما بينهم أن من يأتى له الحظ أولاً عليه أن يساعد الآخرين، وبعد مدة صار صديقه المقرب نظام الملك وزيرًا للسلطان ألب أرسلان فالتزم نظام الملك بالإتفاق وظل يرسل لصديقه عمر الخيام المال الوفير من بيت المال مما ساعده على العيش فى رفاهية ورغد، وأهله ذلك إلى إمكانية التفرغ للدراسة والعلم.