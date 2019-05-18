تعرف على زوجة عمر الخيام الذى يحتفي به “جوجل” اليوم

يحتفل محرك البحث “جوجل” اليوم السبت الموافق 18 مايو بذكرى ميلاد الشاعر الكبير عمر الخيام، وهناك الملايين من المسلمين حول العالم يعرفون هذا الفيلسوف الكبير الذى يُعد من أبرز الفلاسفة والشعراء والعلماء فى التاريخ الإسلامى، فقد برز “الخيام” فى الشعر والفلسفة والرياضيات واللغة، وكانت له العديد من الإنجازات العلمية التى ندرسها اليوم فى عالمنا المعاصر، ومنذ أن احتفل “جوجل” اليوم به وقد نُشرت الكثير من المقالات من عدة مواقع تتحدث عن العلوم التى برز فيها، ولكننا فى “كلمة دوت أورج” نخصص هذا المقال لنتحدث عن حياته الإجتماعية وبالتحديد من تكون زوجة عمر الخيام، فإلى نص المقال.

زوجة عمر الخيام

نشأ عمر الخيام وتربى فى خراسان، وقد تفوق وبرز فى عدة علوم منها الرياضيات التى من خلالها كان أول من اكتشف طريقة حساب المثلثات، وقد سُمى بالخيام لأن أبيه كان يعمل فى صناعة الخيام، وليس هناك الكثير من المعلومات حول حياته الإجتماعية، ولكننا نذكر لكم طبقاً لعدة مصادر أنه تزوج من مطربة فارسية يُشهد لها بالجمال تُسمى جيهان، وٌد أنجب ابن واحد فقط، هذا كل ما نُشر عن حياته الإجتماعية.

نتمنى أن يكون المقال كافى، ونسعد بتلقى اسئلتكم عبر التعليقات بالأسفل، وسنجيب عليكم فى أقرب وقت