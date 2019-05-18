هل حقاً كان عمر الخيام Omar Khayyam ملحداً؟

كان والده يعمل بصناعه الخيام، ومن هنا أُطلق عليه عمر الخيام، وأسمه الأساسي “غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام”، ولد يوم ١٨ مايو ١٠٤٨ م، وتوفي يوم ٤ ديسمبر عام ١١٣١م، وهو فيلسوف وشاعر وعالم رياضيات وفلكي مسلم فارسي، واشتهر “برباعيات الخيام” والتي نسجها بالفارسية وتتكون من ٤ أبيات، تحمل في أوقات كثيرة دعوة للتفاؤل، بينما نظر إليها بعض النقاد بأنها تحمل سخرية من الحياة في واقعها، وتحتفل جوجل اليوم بذكرى ميلاده عبر تغيير شعارها لصورة كرتونية لعالم ملتحي يبحث في الفلك والهندسة.

حقائق قد لا تعرفها عن عمر الخيام Omar Khayyam

فسر البعض رباعياته على أنها إلحاد، كونها تدعو إلى اللهو والمجون، ولكن الرأي الأرجح أنه مات مسلماً، وكان مما قال في الخمر مثلاً:”إشرب الراَّح فهْي رُوح الرَّوْح.. بلْسم النفس والحشا والمـروح.. وإذا مـا دهـاك طـوفان هـمٍّ.. فانْـجُ فيـها فـذي سفينة نوحِ” وهنا يتضح دعوته لشرب الخمر، كما يقال أنه أنكر البعث في هذه الكلمات:”قُم قبل غارة الأسـى مبـِّكرَا.. وادع بها ورْديَّةً تجـلو الدُّجَى.. فلستَ يا هذا الغبـيُّ عسـجدَا (*ذهباً).. حتى تُوارى في الثرى وتُخرجا”.بينما قال أيضاً:”يا عالم الأسرار علـم اليقين.. يا كاشف الضرّ عن البائـسين.. يا قابـل الأعذار.. فئنــا إلى

ظلّك.. فاقبـل توبـة التائبيـن” وفيها دعوة واضحة لربه لقبول دعوته، والرأي الأرجح أنه تاب بعد أن قام بالحج، ومات مسلماً. هو مؤسس التقويم الفارسي الذي يتم العمل به حتى اليوم. هو أول من استخدم الكلمة العربية “شيء” التي رُسمت في الكتب البرتغالية (Xay) وما لبثت أن استبدلت بالتدريج بالحرف الأول منها “x” الذي أصبح رمزاً عالمياً للعدد المجهول في وقتنا الحالي. أوّل من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط. في سن السادسة والعشرين، استعان به السلطان مالك شاه الأول كمستشار له. تحتفل به جوجل اليوم على كل صفحاتها الرئيسية، وليس الصفحات العربية والفارسية فقط! وكان هذا الأمر هو المعتاد للشخصيات العربية والإسلامية حيث تقوم بتغيير شعارها في الإقليم الأكثر أهتماماً بالشخصية التي تحتفل بها.



أشهر جُمل من “رباعيات الخيام”

صور تقريبية لوجه عمر الخيام Omar Khayyam