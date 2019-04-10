السعودية | الأرصاد تحذر من طقس الخميس 11/4/2009 .. أمطار رعدية وعواصف رغم ارتفاع الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد السعودية من حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الخميس 11 أبريل 2019 حيث أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة الا أن هناك فرصة لهطول زخات أمطار متفرقة على المناطق والمدن في المملكة مع استمرار لنشاط حركة الرياح مختلفة الاتجاهات والمصحوبة بالغبار والأتربة التي تعمل على انعدام الرؤية في حالة العاصفة الترابية .

حالة الطقس في المملكة

الأرصاد وحماية البيئة تعرض حالة الطقس ليوم الخميس

تنبيهات هيئة الأرصاد من الطقس فى بعض المناطق

تنبية متقدم لمنطقة الرياض وموعد بدأ ونهاية الانذار

تنبية منطقة المدينة المنورة وموعد بدأ الانذار ونهايته

توقعات هيئة الأرصاد

تقلبات جوية تضرب المملكة وموجة جديدة من حالة عدم الاستقرار بداية من الجمعة حتى يوم الأحد

حالة الطقس نهارا في المملكة

يكون الطقس شديد الحرارة في فترة الظهيرة مع تزايد فرصة هطول زخات أمطار رعدية غرب ووسط المملكة وتكون الرياح معتدلة السرعة مختلفة الاتجاهات مصحوبة بالغبار الذى يؤثر على الرؤية .

حالة الطقس ليلا

طقس دافئ نسبيا في المساء على مختلف المناطق وهناك فرصة لتساقط زخات أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية وتكون حركة الرياح مختلفة الاتجاهات خفيفة السرعة في المساء

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