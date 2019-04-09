الأرصاد السعودية اليوم | طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارا واستمرار تساقط زخات أمطار وغبار على هذه المناطق

الأرصاد السعودية تعلن عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019 والذى يتسم بارتفاع في درجات الحرارة نهارا مع استمرار عدم ثبات الأحوال الجوية فيكون هناك موجة من الغبار بسبب الرياح مختلفة الاتجاهات والتي تحد من الرؤية الأفقية الكاملة وخصوصا في المناطق الصحراوية وعلى الطرق واستمرار تساقط زخات أمطار على بعض مناطق المملكة وذلك في ظاهرة جوية جديدة مع بداية فصل الربيع الذى يتسم بعدم ثبات حالة الطقس .

وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في الفترة القادمة حتى الدخول في فصل الصيف الذى ترتفع فيه درجات الحرارة العظمي الى اقصي درجاتها في المملكة العربية السعودية ونعرض لكم الأن طقس المملكة بالتفصيل لهذا اليوم والنشرة الجوية لهيئة الأرصاد .

حالة الطقس نهارا في المملكة

يكون الطقس حار نسبيا في اجزاء مختلفة من المملكة وتشتد حالة عدم الاستقرار بالرياح النشطة المثيرة للغبار والاتربة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على أجزاء من غرب ووسط المملكة بينما تكون شرقية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار .

حالة الطقس ليلا

الطقس أفضل في المساء فيكون دافئ نسبيا وليس حار وهناك فرصة لسقوط زخات أمطار خفيفة جنوب غرب ووسط المملكة وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة .

النشرة الجوية للمملكة العربية السعودية

سيتم عرض فيديو النشرة الجوية بعد قليل

درجات الحرارة المتوقعة

الطقس في الرياض

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °20

الطقس في مكة المكرمة

طقس غالباً صافي

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °39

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °29

الطقس في المدينة المنورة

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °22

الطقس في جدة

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °26

الطقس في عرعر

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °27

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °17

الطقس في الجوف

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °18

الطقس في الطائف

طقس غالباً صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °16

الطقس في حائل

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °17

الطقس في حفر الباطن

طقس غالباً غائم مع احتمال زخات أمطار رعدية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حفر الباطن: °20

الطقس في الدمام

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الدمام: °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الدمام: °22

الطقس في الباحة

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °18

الطقس في نجران

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نجران: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نجران: °20

الطقس في جازان

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °29

الطقس في سكاكا

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °18

الطقس في القريات

أمطار خفيفة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °12

الطقس في بريدة

طقس غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة°32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة °24

الطقس في عنيزة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة °25

الطقس في ينبع

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °26

الطقس في رابغ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °23

الطقس في أبها

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °26

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °19

الأرصاد تحذر من الحرارة الشديدة في فترة الظهيرة ومن الغبار على المناطق الصحراوية والطرق والذي يؤثر على الرؤية بشكل كبير ويؤثر على مرضي الجهاز التنفسي أيضا .

هيئة الأرصاد | تحذر المواطنين في آخر ساعات الشتاء وتعلن موعد بداية فصل الربيع

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