الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية رغم ارتفاع درجات الحرارة نهارا

حذرت هيئة الأرصاد السعودية من حالة الطقس فى المملكة العربية السعودية حيث أن المملكة تمر بحالة من التقلبات الجوية الغير مستقره .

اعلنت الأرصاد عن طقس الأربعاء الموافق 10/4/2019 مؤكدة على ارتفاع درجات الحرارة فى النهار بشكل كبير جدا مع استمرار التوقعات بتكون السحب على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح المعبئة بالغبار والأتربة التى تحد من الرؤية الأفقية خصوصا على الطرق والمناطق الصحراوية , ولذلك حذرت هيئة الأرصاد من عدم استقرار الجو فى هذه الأيام .

حالة الطقس نهارا

طقس حار في المملكة نهارا وتستمر فرصة هطول الامطار الرعدية التي قد تكون غزيرة احياناً على جنوب غرب وغرب ووسط المملكة وتشمل الفرص العاصمة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار علي شمال المملكة .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس دافئ الى معتدل في المساء مع استمرار فرصة تساقط زخات رعدية من الأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من جنوب غرب وجنوب ووسط وشرق المملكة .

ويتوقع استمرار الأمطار بشكل كبير على في وسط وجنوب المنطقة الشرقية والهفوف والاحساء والمناطق الحدودية مع قطر والامارات وتظهر السحب الرعدية بشكل كبير فى الرياض

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 40 25 50 غائم جزئي المدينة المنورة 34 23 45 أمطار رعدية الرياض 29 22 70 أمطار غزيرة جدة 36 26 60 غائم جزئي الدمام 29 21 75 أمطار رعدية أبها 26 15 90 أمطار رعدية تبوك 29 14 55 غائم جزئي بريدة 31 21 50 أمطار رعدية حائل 29 16 80 سحب رعدية ممطرة الباحة 27 16 95 سحب رعدية ممطرة عرعر 29 16 80 غائم جزئى / عوالق سكاكا 30 16 70 غائم جزئى / عوالق جازان 35 27 85 سحب رعدية نجران 35 21 90 سحب رعدية ممطرة وادي الدواسر 36 25 70 أمطار رعدية

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية شرورة 38 24 40 أتربة مثارة طريف 24 12 95 أتربة مثارة الطائف 29 17 90 أمطار رعدية القنفذة 35 26 85 غائم جزئى / عوالق ينبع 35 24 75 غائم جزئي العلا 32 19 45 سحب رعدية الاحساء 31 22 75 أمطار غزيرة بيشة 33 19 80 سحب رعدية الوجه 29 23 70 غائم جزئي رفحا 32 19 60 غائم جزئى / أتربة مثارة القريات 25 13 80 أتربة مثارة درجات الحرارة العالية في المملكة العربية السعودية – الأربعاء الأرصاد السعودية | طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارا واستمرار تساقط زخات مطر متفرقة في بعض المناطق .. وتحذير شديد من هيئة الأرصاد من الرياح والغبار

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