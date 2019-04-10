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الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية رغم ارتفاع درجات الحرارة نهارا

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

حذرت هيئة الأرصاد السعودية من حالة الطقس فى المملكة العربية السعودية حيث أن المملكة تمر بحالة من التقلبات الجوية الغير مستقره .

اعلنت الأرصاد عن طقس الأربعاء الموافق 10/4/2019 مؤكدة على ارتفاع درجات الحرارة فى النهار بشكل كبير جدا مع استمرار التوقعات بتكون السحب على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح المعبئة بالغبار والأتربة التى تحد من الرؤية الأفقية خصوصا على الطرق والمناطق الصحراوية , ولذلك حذرت هيئة الأرصاد من عدم استقرار الجو فى هذه الأيام .

حالة الطقس نهارا

طقس حار في المملكة نهارا وتستمر فرصة هطول الامطار الرعدية التي قد تكون غزيرة احياناً على جنوب غرب وغرب ووسط المملكة وتشمل الفرص العاصمة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار علي شمال المملكة .

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس دافئ الى معتدل في المساء مع استمرار فرصة تساقط زخات رعدية من الأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من جنوب غرب وجنوب ووسط وشرق المملكة .

ويتوقع استمرار الأمطار بشكل كبير على  في وسط وجنوب المنطقة الشرقية والهفوف والاحساء والمناطق الحدودية مع قطر والامارات وتظهر السحب الرعدية بشكل كبير فى الرياض

درجات الحرارة المتوقعة

مكة402550 غائم جزئي
المدينة المنورة342345 أمطار رعدية
الرياض292270 أمطار غزيرة
جدة362660 غائم جزئي
الدمام292175 أمطار رعدية
أبها261590 أمطار رعدية
تبوك291455 غائم جزئي
بريدة312150 أمطار رعدية
حائل291680 سحب رعدية ممطرة
الباحة271695 سحب رعدية ممطرة
عرعر291680 غائم جزئى / عوالق
سكاكا301670 غائم جزئى / عوالق
جازان352785 سحب رعدية
نجران352190 سحب رعدية ممطرة
وادي الدواسر362570 أمطار رعدية
المدينةالعظمىالصغرىالرطوبة المتوقعةأهم الظواهر الجوية
شرورة382440 أتربة مثارة
طريف241295 أتربة مثارة
الطائف291790 أمطار رعدية
القنفذة352685 غائم جزئى / عوالق
ينبع352475 غائم جزئي
العلا321945 سحب رعدية
الاحساء312275 أمطار غزيرة
بيشة331980 سحب رعدية
الوجه292370 غائم جزئي
رفحا321960 غائم جزئى / أتربة مثارة
القريات251380 أتربة مثارة

درجات الحرارة العالية في المملكة العربية السعودية – الأربعاء

الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية رغم ارتفاع درجات الحرارة نهارا

الأرصاد السعودية | طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارا واستمرار تساقط زخات مطر متفرقة في بعض المناطق .. وتحذير شديد من هيئة الأرصاد من الرياح والغبار

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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