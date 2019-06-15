السعودية تسعى لحماية إمدادات النفط

دعت المملكة العربية السعودية إلى التحرك السريع لتأمين إمدادات الطاقة الخليجية، بعد أن ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران لشن هجمات على ناقلتين نفطيتين في طريق حيوي لشحن النفط.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ” يجب أن يكون هناك استجابة سريعة وحاسمة للتهديد” لإمدادات الطاقة واستقرار السوق وثقة المستهلك بعد الهجمات في منطقة الخليج، حسبما ذكرت وزارة الطاقة السعودية على تويتر.

أصدر الجيش الأمريكي شريط فيديو يوم الخميس، قائلاً إنه أظهر أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء الانفجارات التي ألحقت الأذى بجبهة ألتاير النرويجية المملوكة لشركة كوكوكا الشجاعة المملوكة لليابان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يوم الجمعة “فعلت إيران ذلك وأنت تعلم أنهم فعلوه لأنك رأيت القارب “، وقال وزير الطاقة السعودي في اليابان خلال اجتماع لوزراء الطاقة من مجموعة الدول العشرين ” المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق النفط العالمية”.

وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو يوم السبت إن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين من الاقتصاديات الكبرى، أبدوا مخاوفهم بشأن الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، وسوف يتعاونون للحفاظ على الاستقرار في سوق النفط.

وقال سيكو للصحفيين في اجتماع لوزراء الطاقة والبينة في مجموعة العشرين، “هذا الأمر الأهم هو أننا تبادلنا تفاهماً بين وزراء الطاقة بأننا بحاجة إلى العمل معاً للتعامل مع الأحداث الأخيرة من وجهة نظر أمن الطاقة” .

وقال” حدث نفس الشيء في اجتماعاتنا الثنائية” في إشارة إلى محادثات مع مسؤولين من عدة دول من بينها السعودية و الولايات المتحدة.

وقال فالح لسيكو في اجتماعهم الثنائي إن الأمر استغرق الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 12 مايو على أربع ناقلات قبالة الإمارات العربية المتحدة ” بجدية بالغة” .

أكد ولي العهد السعودي” محمد بن سلمان” في مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط: أن المملكة لا تسعى إلى الحرب، ولكن لا تتردد في اتخاذ أي قرار ضد من يعدو عليها أو على مصالحها، وصرح أيضاً بالنسبة للأحداث في السودان، بأن السودان تربطنا بهم الأخوة وعلاقات كثيرة، ووصف إيران أن نظامها عدواني منذ عقود طويلة ماضية،كما وصف مليشيات الحوثيين في اليمن أنها تضع سياسات إيران في الأولوية عندها، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي النفط وكذلك الهجوم على مطار أبها الدولي، وطلب باتخاذ موقف حازم ضد من يهدد الأمن في الشرق الأوسط، وقال ولي العهد أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تربطها الثقة ولا يوجد طريق إلى من يحاول الإفساد بين البلدين سواء في الإعلام أو غيره.

وقال إن الهجمات الأخيرة كانت أكثر ضرراً من الأضرار المادية للسفن لأنها أثرت على الثقة العالمية في أمن إمدادات الطاقة، وقال في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين” نقف بحزم مع اليابانيين وأي شخص آخر.