السودان الآن.. الجيش ينحاز للشعب ويسيطر على البلاد وسط أنباء عن تنحي البشير “محدث”

ماذا يحدث في السودان الآن، هل تنحى البشير أم هو تحت الإقامة الجبرية، ومن تولى المجلس الرئاسي، حيث نقدم لكم أخر أخبار “السودان الآن” لحظة بلحظة، وتطورات الأوضاع هناك، وأخبار الجيش السوداني، وبيانات الجيش، اليوم الخميس 11 أبريل 2019، والذي سيكون يوما تاريخيا في السودان،هذا وأكدت مصادر مطلعة أن الجيش السوداني سيطر على زمام الأمور صباح اليوم، وتم تكوين مجلس رئاسي انتقالي برئاسة الفريق أول عبد الرحمن بن عوف.

أخبار السودان الآن

الجيش السوداني أرسل برقية إلى كل وحداته وفروعه، فجر اليوم الخميس، برقية تفيد بتسلم الجيش للبلاد رسميا.

وكالة الأنباء السودانية “سونا”: جهاز المخابرات العامة يطلق سراح المعتقلين السياسيين.

أنباء عن وضع البشير تحت الإقامة الجبرية، واعتقال رئيس الوزراء إيلا..

الجيش يطالب المواطنين بالمحافظة على مباني الحكومية.

مواطنون يقتحموا المقر الأمني بكسلا.

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