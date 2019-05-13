فوائد الحليب للصحة واضرار شرب اللبن

فوائد الحليب يساعد الحليب على بناء وتقوية العظام لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم تعمل على حماية الجسم من التعرض لهشاشة العظام، بالإضافة إلي أن شرب الحليب بشكل منتظم يقوي الأسنان ويحميها من التسوس ويساعد فى الحفاظ على وزن الجسم والعمل، كما أن الحليب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بما يلزمه من بروتين وكالسيوم والأحماض

الأمينية.

محتويات اللبن

يحتوي الحليب نسبة عالية من الليبيدات وهي (الدهون)، والبروتين، والكالسيوم، والأحماض الأمينية، واللاكتوز، بالإضافة لاحتوائه على نسبة كافية من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم، لذلك ينصح بتناول ثلاثة أكواب يوميا بالنسبة للأطفال في الفترة ما بين سن سنتين وثلاث سنين، حتى يساعد فى نمو وبناء أجسامهم بشكل صحي وسليم.

فوائد شرب الحليب

يساعد على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم، حيث يعتبر الحليب من المصادر الغنية بالدهون المشبعة.

يساعد الحليب في القضاء على الأرق، لذلك ينصح بتناول كوب من اللبن الدافئ قبل النوم، لأنه يساعد على النوم.

يعمل الحليب على المحافظة على صحة القلب لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يعمل على خفض نسبة الصوديوم في الجسم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يعمل على توسيع الأوعية الدموية

يساعد الحليب على خفض ضغط الدم في الجسم.

يساعد على حماية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان: حيث يحتوي حليب البقر على فيتامين د الذي يقوم بتنظيم نمو الخلايا في الجسم، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يقلل اللبن من خطر الإصابة بحالات الاكتئاب، حيث يعمل على إنتاج هرمون السيروتونين، المسؤول تحسين الحالة المزاجية، كما أن نقص فيتامين د في الجسم يسبب الاكتئاب والتعب والإرهاق.

أضرار شرب الحليب

زيادة نسبة الدهون المشبعة في الجسم زيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض وذلك لاحتوائه على مادة اللاكتوز الذي ينتج عنها سكر الجالاكتوز الذي يؤدي إلى تعرض المبايض لخطر الإصابة بسرطان المبيض. زيادة خطر الإصابة بمرض سرطان القولون. الحليب البقري يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة فلا ينصح بتناوله لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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