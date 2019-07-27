to morrow موعد تقديم طلبات القبول الموحد لجامعات الأردن للعام 2019/2020 تعرف على تفاصيل معدلات القبول في الجامعات الحكومية والخاصية now

متابعي موقعنا كلمة دوت أورج، في المملكة الأردنية الهاشمية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية، حيث يبحث الآف الطلبة والطالبات الناجحين في الدورة الصيفية لتوجيهي 2019، عن معدلات القبول لجامعات المملكة الحكومية والخاصة، والتي حددتها وحدة التنسيق الموحد الإلكتروني من قبل وزارة التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تستعد غدا من خلال موقع القبول الموحد لاستقبال طلبات القبول لطلاب الأردن الناجحين في توجيهي 2019.

تنسيق الحد الأدنى للقبول بالجامعات الرسمية والخاصة2019/2020

أسم الجامعة الحكومية النسبة المئوية للقبول بها أسم الجامعة الخاصة النسبة المئوية للقبول بها كلية الطب البشري 85% كلية الصيدلة 80% كلية طب الأسنان 85% كلية الهندسة 80% كلية الطب البيطري 80% كلية العمارة 80% كلية الهندسة 80% كلية الشريعة 75% كلية الصيدلة 80% كلية العلوم الطبية المساندة 70% كلية العمارة 80% كلية التمريض 70% كلية الشريعة 75% كلية علوم التأهيل 70% كلية العلوم الطبيعية 70% كلية القانون 65% كلية علوم التأهيل 70% باقي التخصصات 60% كلية التمريض 70%

تعرف على ألية شراء طلب الالتحاق (القبول الموحد)

شراء الطلب عن طريق البريد الأردني.

شراء الطلب عن طريق الدفع من خلال قنوات إي فواتيركم.

شراء الطلب من خلال بنوك المملكة.

شراء الطلب من خلال صفحة حسابك البنكي على الإنترنت.

شراء الطلب من مكاتب الصرافة المعتمدة

موعد تقديم طلبات القبول الموحد لجامعات الأردن

حددت وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، موعد تقديم طلبات القبول من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق إبتداً من غدا الأحد 28/7/2019 حتي يوم الأربعاء 31/7/2019

تقديم طلبات القبول لغير الأردنيين