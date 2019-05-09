“أحمد سعد” تزوجت ريم البارودي 6 أيام وطلقت سمية الخشاب 3 مرات لهذا السبب وسر السحر الذي تم عمله له

في الثامن والعشرين من مارس الماضي وفي الساعة السابعة صباحاً فوجئ الوسط الفني بإعلان الفنان أحمد سعد عن طلاقه للفنانة سمية الخشاب، وذلك من خلال تدوينة له على حسابه الخاص بالفيس بوك وتمنى لها السعادة والتوفيق، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الإعلان عن أسباب الطلاق، إلا أنه وخلال لقاء له في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة كشف لأول مرة عن سبب الطلاق.

أسرار زيجات أحمد سعد وطلاقه من سيمة الخشاب

حيث أكد الفنان أحمد سعد على أن سمية الخشاب قامت بالسفر للخارج دون إذنه ولم تعلمه بذلك، فطلقها للمرة الثالثة ودون رجعه على حسب قوله، وفي نفس اللقاء وبعد الحديث عن زيجاته السابقة وأكد أنه تزوج من الفنانة ريم الباروي لمدة 6 أيام فقط، مشيراً إلى أنه ظل على صداقة معها وحب لسنين عديدة.

وخلال برنامج شيخ الحارة انفعل أحمد سعد بعد الحديث عن أسرار زواجه من ريم البارودي وكذلك سمية الخشاب، وخاصة بعد سؤاله عن عمل سحر له من بعض زوجاته، وأكد سعد أن هذا صحيح وكانت تحدث له أشياء غريبة وقام بالذهاب لبعض الشيوخ والذي أكد له ذلك.