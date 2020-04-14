حسم الجدل بشأن موعد إذاعة الحلقة 18 من قيامة عثمان على قناة ATV

في ظل الغموض الذي يكتنف موعد إذاعة الحلقة 18 من مسلسل المؤسس عثمان التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب الأحداث التي تمر بها تركيا والخوف على فريق العمل من الإجراءات الاحترازية والوقائية مؤخرًا، حسمت شركة بوزداغ فيلم المنتجة للمسلسل عن موعد إذاعة الحلقة الثامنة عشر التي كان من المتوقع أن تحمل معها العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة التي ينتظرها عشاق المسلسل في كل مكان.

احتدام الصراع بين عثمان والمغول

جدير بالذكر أن الحلقة 17 قد انتهت على احتدام الصراع بين عثمان الغازي الذي يقود حرب ضروس ضد المغول بقيادة بلغاي العنيد وضد رجال الدولة البيزنطية بقيادة صوفيا امرأة القلعة الحديدية، من أجل تحقيق حلمه وحلم أبيه أرطغرل في إنشاء دولة موحدة للقبائل الترك، بعدما استطاع من إنهاء الصراع معه عمه ديندار الذي كان يساند الأعداء لصالحه.

أرطغرل ما بين العودة والموت بقونيا

ومن ناحية أخرى، كشفت منتج مسلسل المؤسس عثمان، أن أرطغرل ليس له دور خلال الحلقات المقبلة، ما يعني أن البطل الأبرز التي تعلقت ملايين الجماهير بمتابعة حلقاته السابقة، لن تراه مرة أخرى، وسيلقى حتفه بقونيا متأثرًا بمرضه، ولن يعود مرة أخرى للقبيلة والظهور بالمسلسل الجديد، وانتهاء تقارير عودته مجددًا للقلعة التي أشارت إلى ذلك من قبل.

موعد إذاعة الحلقة 18 الجديدة

وحسمت الشركة المنتجة للمسلسل، عن موعد إذاعة الحلقة 18 الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، حيث أكدت بأن الحلقة سيتم تأجيلها مجددًا وأن قرار التأجيل لأجل غر مسمى، ما يعني أن تلك الحلقة لن تذاع مساء اليوم على قناة ATV التركية كما ادعى البعض، بل سيتم تأجيلها إلى موعد لم يعلمه أحد، ربما بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية.