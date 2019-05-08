اعرف خريطة مواعيد مسلسلات رمضان 2019 قناة cbc, cbcدراما والإعادة

نتقدم بعرض خريطة مواعيد مسلسلات رمضان 2019 المصرية عبر قناة سي بي سيcbc ,cbc دراما ومواعيد الإعادة، وحصر عدد المسلسلات التي تشارك في السباق الرمضاني وسط العديد من القنوات الفضائية الآخرى، وتقوم قنوات سي بي سي بإذاعة كل من مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة للفنانة دنيا سمير غانم ومسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، ومسلسل طلقة حظ للفنان مصطفي خاطر، مسلسل بركة للفنان عمرو سعد، وقد نتقدم بسر تقرير شامل وكامل لموعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على قنوات ال سي بي سي وموعد الإعادة.

قد يهمك: أهم مواعيد مسلسلات رمضان 2019

مواعيد مسلسلات رمضان على قناة cbc

موعد مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة

الساعة 6:42 مساء.

الإعادة 2 صباحا.

موعد مسلسل طلقة حظ

الساعة 7:53 مساءا ” سي بي سي دراما”.

الإعادة

موعد مسلسل بركة

الساعة 8 مساء.

الإعادة 3:45 مساءا.

موعد مسلسل لمس أكتاف

الساعة 11 مساءا.

الإعادة 12:45 مساءا.

موعد مسلسل حكايتي

الساعة 9:30 مساءا.

الإعادة 9:30 صباحا.

موعد مسلسل علامة إستفهام

الساعة 12:30 صباحا.

الإعادة 11:15 صباحا.

الساعة 2 صباحا على سي بي سي دراما.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 سي بي سي دراما