موعد مسلسلات رمضان 2019 cbc , cbc دراما والإعادة | موعد مسلسل بركة و حكايتي و لمس أكتاف و بدل الحدوتة ثلاثة و طلقة حظ

نتقدم بتهنئة خالصة لقدوم شهر رمضان الكريم، ونستعرض تقرير كامل وشامل لموعد مسلسلات رمضان 2019 على قناة سي بي سي، وسي بي سي دراما ” cbc , cbc دراما “، حيث تستمر القنوات الفضائية في المشاركة في السباق الرمضاني وعرض حصري لعدد من المسلسلات بشكل حصري، ووفقا لتصريحات دار الإفتاء المصرية بأن اليوم المتمم لشهر شعبان 1440 وغدا الإثنين هو أول أيام رمضان 1440-2019، وسوف تعلو بدأ من اليوم صوت صلاة التراويح في مختلف المساجد بجميع الدول العربية والإسلامية، وأيضا تبدأ عمليات البحث عن موعد مسلسلات رمضان 2019 على cbc : تشتمل مسلسل لمس أكتاف، مسلسل بركة، مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة، طلقة حظ و حكايتي والعديد من المسلسلات الأخري المشاركة في السباق الرمضاني.

موعد مسلسلات رمضان 2019 على cbc

وخلال نهاية اليوم سيتم عرض موعد مسلسلات رمضان 2019 على قنوات سي بي سي الفضائية، حتى الآن لم يتم تحديد موعد أي مسلسل.

موعد مسلسل بركة لعمرو سعد.

موعد مسلسل طلقة حظ لمصطفي خاطر.

موعد مسلسل لمس أكتاف لياسر جلال.

موعد مسلسل حكايتي لياسمين صبري.

موعد مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة لدنيا سمير غانم.

موعد مسلسلات رمضان 2019 على mbc

وقد سبقت قنوات mbc في عرض عدد من المسلسلات قبل بداية شهر رمضان، حيث اليوم نلتقي مع الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2019 على mbc :

مسرح مصر في الساعة السابعة مساءا.

مسلسل قابيل في الساعة التاسعة مساءا.

مسلسل فكرة بمليون جنيه في الساعة الحادية عشر مساءا.

مسلسل شقة فيصل في الساعة ال12 منتصف الليل.

وسوف نتقدم بعرض موعد الحلقة والإعادة مع بداية أول يوم من شهر رمضان الكريم 2019 كل عام وأنتم بخير.