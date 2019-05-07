بالصور | خطأ فادح في الحلقة الأولى من مسلسل زلزال أثار سخرية رواد مواقع التواصل

في الحلقة الأولى من مسلسل زلزال الذي يعرض على قناة dmc الفضائية ضمن مسلسلات رمضان 2019، حيث تم عرض أولى حلقات مسلسل زلزال لمحمد رمضان، واكتشف عدد من رواد مواقع التواصل خطأ فادح في تصوير مشهد ما، حيث تداول البعض العبارات الساخرة حول هذه الثغرة التي لابد أنها قد غفل المخرج وبعض العاملين في المسلسل عنها على الرغم من أنها بسيطة للغاية، علماً بأن المسلسلات الرمضانية من أكثر المسلسلات التي تحظى بأعلى نسب المشاهدة فلذلك تكون الأعين مفتوحة كثيرة نحوها خاصة أعين الأشخاص الناقدين “رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي”.

خطأ فادح في مسلسل زلزال الحلقة الأولى

لاحظ البعض خطأ تصويراً في مشهد أولى حلقات مسلسل زلزال، وهو عندما ذهب نجل محمد رمضان مع أحد أصحابه إلى منطقة الجيزة وظهروا يستقلوا ميني باص لونه (أبيض) بينما الشيء الخطأ ظهروا عندما وصلوا للمنطقة وهم ينزلون من ميني باص لونه (أحمر) مما أثار سخرية المشاهدين الذين لاحظوا فرق اللون على مواقع التواصل قائلين كيف يعدي مثل هذا المشهد على القائمين في العمل.

يذكر أن مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان وحلا شيحة إخراج إبراهيم فخر، تعود أحداث المسلسل لسنة 1992 حيث وقع الزلزال الكبير في مصل، وتتوالى الحلقات حول رجل بائع غني يجسد شخصيته ” ماجد المصري” اشترى منه” حربي” محمد رمضان منزل أربعة أدوار ويسدد مبلغه على أقساط ويتغرب في إحدى البلاد العربية ليجني المال لأسرته، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.