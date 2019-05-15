سمية الخشاب تخرج عن صمتها وتكشف محاولة أحمد سعد قتلها وإحداث عاهة مستديمة بها ومفاجآت تٌكشف لأول مرة

قام المطرب أحمد سعد بتطليق الفنانة سمية الخشاب في نهاية مارس الماضي وبشكل مفاجئ، حيث أعلن خبر الطلاق عبر منشور له على حسابه الخاص، ودعا فيه بالتوفيق لها، ولم يتم الكشف عن الأسباب حينها والتزم الطرفان الصمت، إلا أنه ومنذ أيام قليلة بدأ كل طرف يلقي اتهامات على الآخر، وخرجت الخشاب منذ يومين وتوعدت أحمد سعد بأنها سوف تكشف مفاجآت ستفجر الرأي العام.

تفاصيل اعتداء أحمد سعد على سمية الخشاب

واليوم خرجت سمية الخشاب عبر برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، مؤكدة أن أحمد سعد اعتدى عليها وضربها ضرباً عنيفاً بيده وكان يلبس خاتم كبير، مما تسبب في إحداث نزيف لها بعد تهتك الطحال وانفجاره بداخلها، وتم نقلها للعناية المركزة واستئصلت الطحال، مؤكدة أنه حاول قتلها وتسبب في إحداث عاهة مستديمة بها.

وأضافت الخشاب أنها بالرغم من ذلك رفضت تحرير محضر ضده، وأنها سخر منها بعد استئصال الطحال مؤكداً لها أن الطحال ليس له فايده في جسم الإنسان، وأضافت أنها اشترت له سيارة من مالها الخاص، وكانت تسكن معها في شقة بالإيجار وليست تمليك، وكان مفتاحها مع جميع أخوته وكأنها في لوكاندا حسب قولها.