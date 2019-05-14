سمية الخشاب رداً على أحمد سعد “سترتك كتير ومفاجآت ستفجر الرأي العام وعندي سيديهات ليك سأنشرها على الهواء”

منذ انفصال الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد بشكل مفاجئ في نهاية مارس الماضي، والتزم الطرفان الصمت لأسابيع قليلة، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت تصدر اتهامات من كل منهما للآخر، كاشفين عن الأسباب التي أدت إلى طلاقهما، ومؤخراً اتهم أحمد سعد طليقته بالاستيلاء على أمواله وشقته والسفر بدون إذنه، مما اضطر الخشاب أن تقوم بالرد عليه وتفنيد ما أعلنه.

وقالت الفنانة سمية الخشاب أن اتهامات أحمد سعد لها ما هي إلا افتراءات لا أساس لها من الصحة وكلها أكاذيب، وسوف تقوم بالرد الموثق بالشهود والمستندات، وسوف تنشر كل ذلك على الرأي العام وخلال برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، مؤكدةً أنه ستفجر مفاجآت، ولم تكن تتخيل يوماً أن يتم اتهامها بكل هذه الاتهامات.

وأضافت الفنانة سمية الخشاب قائلة أن طليقها تحدث عنها واتهمها بدون أي دلائل أو مستندات، وأساء لها ولكرامتها ولسمعتها، مشيرةً إلى أنها سترته كثيراً لله تعالي وبالرغم من هذا الكم من الفضائح، واختتمت بأنها تملك سيديهات له وستنشرها للرأ العام وسيكون هناك مفاجآت كثيرة.