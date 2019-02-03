نشر الفنان محمد رمضان على صفتح الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» برومو الأغنية الجديدة «فيروس»، وعلق على الأغنية الفنان محمد رمضان بـ«ثقة في الله نجاح» وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.

محمد رمضان ينشر برومو أغنيته الجديدة «فيروس»

ويذكر أن محمد رمضان نشر أيضًا على الصفحة الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو يحتوي على أفضل الأغاني في العام الماضي 2018، وذلك حسبما أشار، وعلق على الفيديو أنه والحمد لله لديه ٤ أغان ناجحة وفي توب الأغاني المصرية، والأكثر مشاهدة على يوتيوب في عام ٢٠١٨.. الفضل لربنا ثم لجمهوره الذي دائما ما يسانده وفي ظهره».

موضوع يهمك:

بالفيديو.. محمد رمضان يثير غضب متابعيه بفيديو مافيا الفرعوني

محمد رمضان يحتفل بمليار مشاهدة على قناته يوتيوب

وكان محمد رمضان احتفل في نهاية لعام الماضي وحتى الآن بتحقيق قناته الشخصية على موقع الـفيديوهات «يوتيوب» مليار مشاهدة، وأنها تحتوي على مشاهد من أعماله السينمائية والدرامية وكليباته وبعض لقاءاته الفنية التي أجراها مؤخرًا، مؤكدا أنه مستمر في النجاح بأعماله التي يقدمها لجمهوره.