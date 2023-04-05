أفضل 3 مواقع استيراد سيارات من ألمانيا

تتميز السيارات الألمانية عن غيرها بأمور عديدة خصوصاً محركاتها القوية والتصميم العصري والأنيق الذي يجمع بين الجمالية والأداء، لذلك فإن السيارات المصنعة في ألمانيا يتزايد الإهتمام بها حول العالم، والرغبة في إستيرادها بأنسب الأسعار، وحاليا يمكن إستخدام المواقع للبحث عن سيارة معينة عبر النت، من خلال مجموعة من المعايير مثل الطراز والموديل والكيلومترات وغيرها، بالتالي تسهيل صفقات بيع السيارات وإستيرادها إلى مختلف دول العالم، وهنا تجدون مواقع استيراد سيارات من ألمانيا الأكثر شهرة وموثوقية.
فيما يلي بعض أهم المواقع التي تساعدك في إستيراد السيارات من ألمانيا:
مواقع استيراد سيارات من ألمانيا
- mobile.de يمثل هذا الموقع أكبر سوق للسيارات في ألمانيا ويمكن إتمام صفقات البيع والشراء للسيارات المستعملة والجديدة من خلاله، يعرض الموقع تشكيلات واسعة من مودلات السيارات التي يمكن شراءها مع خصائص تحديد بعض العوامل مثل السعر للبحث عن الدقيق عن سيارة بمواصفات معينة ومن طراز وموديل خاص.
- .autoscout24.de موقع إلكتروني لبيع سيارات متنوعة وواحد من أكبر خيارات المواقع المفضلة على الإطلاق يلجأً لها الأفراد والشركات لإتمام صفقات البيع والشراء لسيارات جديدة او مستعملة، فإنه أكبر سوق سيارات في أوروبا ويتواجد في العديد من الدول وفي ألمانيا أيضاً، كانت بداية الموقع في 1996، ويمكن الإستفادة من التطبيق المتاح والذي يتميز بواجهة بسيطة وواضحة لإمكانية تصنيف نتائج البحث عن السيارات المعروضة.
- auto24.de واحد من أكبر أسواق السيارات عبر الأنترنت في ألمانيا، يعد فرصة لإستكشاف السيارات المتواجدة بأنسب الأسعار والإستفادة من خدمات الشراء أون لاين لمختلف السيارات بما في ذلك المستعملة، ويتوفر الموقع باللغة الألمانية، يتوفر الموقع بواجهة سهلة الإستخدام للبحث عن السيارات بناءً على تفضيلاتهم مثل الطراز والموديل والسعر والمسافة المقطوعة، والعديد من الأدوات والخدمات مثل تقييم السيارات وتمويل السيارات والتأمين على السيارة، وهو خيار شائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى بيع أو شراء السيارات في ألمانيا.