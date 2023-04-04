أفضل 4 مواقع لإستيراد السيارات من الخارج

لاشك إن إستيراد السيارات أصبح أكثر سهولة مع تطور تقنية الأنترنت حيث هناك العديد من المواقع المنتشرة وتسمح بالإستفادة من البحث عن السيارة الملائمة، ويعد إستيراد السيارات من الخيارات المتاحة للعديد من الاشخاص حول العالم، وعادة يأمل المشترين من خلالها في الحصول على سعر أقل مما متوفر في بلدانهم، أو للحصول على نوعية وجودة أفضل للسيارة المرغوبة، ويتضمن هذا المقال أفضل مواقع لإستيراد السيارات من امريكا ومن الخارج بشكل عام.

هناك العديد من مواقع استيراد السيارات المشهورة، ومن بينها:

Auto Trader

يعتبر من أفضل مواقع إستيراد السيارات مخصص للبيع والشراء هو “اوتو تريدر”، ويشمل هذا الموقع تشكيلة واسعة من السيارات المستعملة والجديدة في امريكا، من بين ميزات الموقع إطلاق خاصية البحث عن السيارات حسب الماركة والموديل والسنة والسعر والمواصفات الأخرى، لكي يتمكن المستخدم من فرز النتائج والعثور على سيارة معينة، كما يوفر الموقع معلومات مفصة عن السيارات المعروضة، بما في ذلك المواصفات والصور وسجل الصيانة.

Cars

كارز cars هو موقع إلكتروني في مجال البيع والشراء للسيارات، ويتيح للمستخدمين البحث عن سيارات جديدة ومستعملة من مختلف شركات التصنيع، مع مزايا تصفية النتائج حسب العديد من المعايير، مثل الماركة والموديل والسعر، وإجراء التقييمات من خلال عرض تقارير مفصلة عن حالة السيارة وتاريخ السيارة وغيرها من المعلومات وإمكانية المقارنة عن إتاحة الوصول الى معلومات مفصلة عن كل سيارة وميزاتها وعيوبها.

mobile de

يأتي كأكبر سوق للسيارات في ألمانيا https://www.mobile.de، وبكل تأكيد فإن السيارات المصنعة في ألمانيا عموماً هي محل رغبة المستوردين لما تتمتع به من جودة وأداء عالي، مثل فولكس فاجن، مرسيس، بي إم دبليو، وغيرها، ويتميز الموقع بمجموعة كبيرة من الإعلانات للمستخدمين الذين يرغبون في بيع أو شراء أي نوع من المركبات، يمكن للمستخدمين التسجيل على الموقع والبحث عن السيارات المتاحة حسب العلامة والماركة والسعر والمزيد.

auctionexport

أحد المواقع الخاصة بالمزادات العلنية للسيارات المستعملة والجديدة، ويعتبر واحداً من أشهر المواقع ويشهد حركات زيارة كبيرة، يوفر هذا الموقع خدمات الشراء والتصدير للسيارات إلى بلدان المشترين، ويوفر أيضاً خدمات الشحن والتخليص الجمركي وغيرها من الخدمات اللوجستية اللازمة للتصدير.

مواقع إستيراد السيارات أخرى

يتعدد الاشخاص الراغبين بإقتناء سيارات ذات مواصفات معينة حيث ان العرب تحديداً يطمحون لإستيراد سيارة بسعر منخفض للاستخدام الشخصي او رغبة في التجارة خاصة في دول مثل الكويت والسعودية ومصر والإمارات، وفيما يلي نذكر بعض المواقع الأخرى التي تعمل على إستيراد السيارات بمختلف انواعها.