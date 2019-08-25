تفاصيل عرض “فابريكا” من غبور أوتو بيع وشراء المستعمل بالتقسيط واستبدل سيارتك القديمة بجديدة “شيري تيجو”

هو شهر العروض في سوق السيارات المصرية على الإطلاق، فعند الحديث عن أغسطس 2019 فنحن نعني بالنسبة لسوق السيارات الشهر الذي يستقبل الإصدارات الجديدة من سيارات العام 2020، ولقد أثرت وبشكل كبير تراجع مبيعات قطاع السيارات خلال 2019 على كافة الخطط المستقبلية والسياسات التسويقية لكافة وكلاء وشركات السيارات في مصر، وأصبح هدف زيادة الرواج وتحقيق مُعدلات أعلى للمبيعات هو الهم الأكبر خلال التعامل من قبل الوكلاء مع السوق، وفي إطار ذلك تُقدم مجموعة “غبور أوتو” للسيارات والتي تطرح بالسوق المصرية عدة ماركات سيارات حصرية، عرض يتبع أحد أهم شركاتها الملحقة “فابريكا” ويقدم العرض تسهيلات كبيرة للبيع والشراء للسيارات المستعملة والأهم عرض الاستبدال الذي يوفر إليك سيارة جديدة من “شيري تيجو” مقابل سيارتك القديمة.. فما هي تفاصيل العرض.

تفاصيل عرض الاستبدال من غبور أوتو لتحصل على سيارة شيري تيجو

حيث تُقدم شركة “غبور أوتو” عرض مُغري للغاية تستطيع بموجبه أن تتحصل على سيارة جديدة مقابل بيع سيارتك القديمة أو سيارتك المستعملة لشركة “فابريكا” التابعة مباشرة لغبور، والتفاصيل باختصار أن شركة غبور عبر فابريكا تتيح إليك بجانب عرض الاستبدال بيع سيارتك القديمة أو شراء سيارة مستعملة من فابريكا بحالة الجديدة أو الخيار الثالث خيار الاستبدال، ولكن كيف سيتم ذلك وما هي الطرق والمعايير الحاكمة لعملية البيع أو الشراء أو الاستبدال.

بداية عند تعاملك مع شركة فابريكا عند بيع سيارتك المستعملة أو استبدال السيارة المستعملة بسيارة شيري تيجو حسب العرض فن هناك لجنة مختصة من أكبر خبراء سوق السيارات سوف يقومون بعملية تسعير سيارتك بشكل عادل وفق معايير سوق السيارات المستعملة والحصول عل أفضل سعر على الإطلاق.

وعند شراء سيارة مستعملة من غبور عبر فابريكا، فانت ستحصل على سيارة بحالة الجديدة تماماً.. لماذا؟ لأن هناك لجنة فينة متكاملة من غبور تقوم بالكشف على 190 نقطة صيانة بالسيارة المستعملة قبل إدراجها بقوائم شركة فابريكا للسيارات المستعملة المطروحة للبيع، ومن ثم ضمانة الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة مضمونة جداً مع غبور.

نأتي للنقطة الهامة والأخيرة، وهي أن شراء سيارة مستعملة من غبور أو استبدال السيارة المستعملة أو القديمة التي تخصك بأخرى جديدة من غبور ماركة “شيري تيجو” سوف تتم عن طريق التقسيط المناسب والمريح جداً وذلك عبر شركة “درايف” وهي الذراع التمويلية والاستهلاكية لشركة غبور أوتو.