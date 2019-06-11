اعتماد نتيجة الأزهر 2019 للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والاستعلام برقم الجلوس بوابة الازهر الالكترونية

ظهرت اليوم نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 نهاية العام، وجاري رفعها عبر بوابة الازهر الالكترونية برقم الجلوس، حيث اعتمدها الشيخ “صالح عباس” نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب، وجاءت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 72.22%، من أجمالي عدد الطلاب البالغ (149303) طالب وطالبة، ونسبة نجاح الشهادة الاعدادية الأزهرية بلغت 65.22% لعدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات وعددهم (122426) طالب وطالبة.

نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019

من خلال الدخول على موقع بوابة الازهر الالكتروني، يتم الآن رفع نتائج الازهر الترم الثاني 2019، حيث يستعلم برقم الجلوس، وقد تم رفع نتيجة الاعدادية الآن، ومن الدخول على الموقع الرسمي السابق، يتم معرفة النتائج بكل سهولة، ولكن نظرا لكثرة الضغط على الموقع، فانه قد يتعطل لفترة قليلة، ومع محاولات الدخول سيتم فتحه ومعرفة النتائج بسهولة.

نتائج الشهادة الأزهرية 2018/ 2019

نضع لكم كيفية استخراج النتائج، من الموقع التعليمي azhar.eg، حيث أنه بعج الدخول سيتم فتح صفحة كما تظهر بتلك الصورة:

والذي تم رفع نتيجة المرحلة الاعدادية الآن، والاستعلام عنها بكتابة:

رقم الجلوس

ثم بحث

هنا تظهر نتائج الدرجات لكل المواد

مع توضيح أن تلك النتيجة استرشادية ويجب مراجعة المعهد للحصول على الدرجات منه