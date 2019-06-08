اعرف إجابات امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة “بوكليت اجابة العربي” وزارة التربية والتعليم

إجابات امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة يبحث عنها طلاب الشهادة الثانوية العامة 2019 الدور الأول، عقب الانتهاء من امتحانات اليوم الأول لمارثون الثانوية العامة، حيث انتهت امتحانات اليوم السبت 8-6-2019 في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، وموقع كلمة دوت اورج، يقدم لكم نماذج إجابة بوكليت اللغة العربية اليوم.

إجابات امتحان اللغة العربية 2019 للثانوية العامة

يتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 50 سؤال موزعين على 28 صفحة، في أقسام اللغة العربية (القراءة- النصوص -القصة- البلاغة- الأدب- النحو)، ونوافيكم بصور من إجابة بوكليت اللغة العربية، التي أدى الامتحانات فيها نحو 685 ألف طالب وطالبة بأنحاء الجمهورية، ونقدم لكم توزيع الدرجات على الأسئلة.

صور إجابات بوكليت اللغة العربية

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

مادة اللغة العربية تكون درجتها 80 درجة، وتوزيعها على الاسئلة في بوكليت اللغة العربية وهي:

السؤال الأول: في (التعبير الوظيفي من (4) درجات، والتعبير الابداعي من 10 درجات.

الاسئلة من الثالث حتى السادس عشر لكل سؤال درجة واحدة.

من السؤال 17 حتى السؤال 22 لكل سؤال درجتان.

من السؤال 23 وحتى 33 لكل سؤال درجة واحدة

السؤال 34 يقدر بدرجتان

السؤال 35 حتى السؤال 37 كل سؤال درجة واحدة

السؤال 38 درجتان

السؤال 39 حتى 42 لكل سؤال درجة واحدة

السؤال من 43 وحتى السؤال 50 لكل سؤال درجتان

وهذه بعض نماذج إجابات أسئلة اليوم في اللغة العربية للثانوية العامة، وسيتم إضافة كافة الإجابات، التي وضعت من خلال مدرسين للاسترشاد واطمئنان الطلاب على النتائج فيما بعد، كما نشير إلى أن نموذج بوكليت الثانوية العامة منح ظاهرة الغش منذ تطبيق النظام الحديث في الامتحانات.