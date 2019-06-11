اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 على موقع بوابة الأزهر التعليمية azhar.eg

يبحث طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، وكان الطلاب قد بدأوا أول امتحاناتهم يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2019 واستمرت لمدة اسبوع واحد فقط حيث ودع الطلبة والطالبات آخر أيام الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو الماضي، وبدأ الطلاب مرحلة انتظار النتائج في حالة من التوتر والقلق للاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات وضمان التحاقهم بإحدى المدارس الثانوية في المحافظة التابع لها الطالب، وسوف تكون نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 للطلاب عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019

من المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 في خلال الساعات القادمة حيث أن عملية تصحيح كراسات الإجابات قد بدأت بالفعل فور أن انتهى الطلاب من أداء كافة امتحاناتهم وبمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات سيتم عرضها على فضيلة الشيخ على خليل وكيل الأزهر الشريف لاعتماد النتائج رسميًا والبدء في رفعها على الموقع المخصص لعرض النتائج، وكان من المفترض ان يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك لذلك من المتوق أن يتم ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 في أي لحظة من الآن، وسوف نوافيكم فور اعتماد النتائج وظهورها.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 عبر موقع رابط الأزهر الإلكترونية

سوف يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام والحصول على كافة النتائج عن طريق الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب واتباع الخطوات وسوف يقوم الموقع في خلال لحظات بتحميل النتائج كاملة، وعلى ذلك سوف يتم تفعيل الموقع فور اعتماد النتيجة والبدء في رفعها على الموقع، ويمكنكم الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية. وكان فضيلة الشيخ علي خليل قد طالب المختصين بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح داخل الكنترولات لإعلان النتائج في أسرع وقت.