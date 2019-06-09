نتائج بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس اخر العام – سجل رقم جلوسك الان 

يبحث طلاب التعليم الأزهري هذه الأيام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال ساعات وفق ما حددته مشيخة الأزهر بعد انتظار طال من الطلاب والطالبات وسط حالة من الترقب والقلق بشان النتيجة، وجاء تأخير إعلان النتائج حرصًا على مراجعة النتائج جيدًا والتأكد من تجميع الدرجات بصورة صحيحة دون ظلم لأحد الطلبة أو نقصان، على أن تظهر النتائج عبر بوابة الأزهر الالكترونية المخصصة لعرض نتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

أيام أو ساعات قليلة تفصلنا للإعلان الرسمي عن ظهور نتائج طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية في كافة المواد المقررة عليها وهما 11 مادة بمجموع 280 درجة، مقسمة على المواد، ويزداد البحث في هذه الساعات من قبل الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور للاطمئنان على النتائج وضمان الالتحاق بأحد المدارس الثانوية والدخول في مرحلة تعليمية جديدة، كما ازداد الإقبال على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمي والمسئول عن إعلان نتائج الطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب للحصول على النتيجة، نتمنى لكافة الطلاب النجاح والتفوق الدائم.

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

كان الدكتور على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أوضح من قبل أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 ونتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 فور الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابات المقرر لها أن تنتهي بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2019 أي من المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج رسميًا خلال الساعات القادمة، حيث يعمل المصححين داخل الكنترولات على قدم وساق لظهور النتائج للطلاب في أسرع وقت ممكن، وسوف نوافيكم بالتفاصيل فور إعلان النتائج رسميًا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وتستطيع كتابة رقم جلوسك وسوف نجلب اليكم النتيجة وتابع معنا آخر اخبار نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات.