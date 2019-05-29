الآن نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 بالاسم ورقم الجلوس| بوابة الإلكترونية نتائج الصف الثالث بالدقهلية ترم ثاني

قامت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر كل البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أو موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أشاد المحافظ بدور المعلمين بمختلف اللجان على سرعة إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وإنهاء النتائج في وقت وجيز، قد اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 88%، ولكن يمكن توفير النتيجة في هيئة ملفات pdf, سوف نرصد لجميع طلابنا أحدث الروابط الرسمية التي تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية برقم الجلوس.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس،وقد نوه السيد المحافظ مع بداية الأسبوع أن سيتم اعتماد النتائج مع اكتمال أعمال التصحيح، وباتت عمليات التصحيح مستمرة أكثر من 80% وفعليا تم الإعلان عن النتيجة يوم الأربعاء، يمكن لجميع الطلاب تسجيل بياناتهم من رقم الجلوس والاسم عبر التعليقات لنفيدكم بكل جديد.

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2019

باتت عمليات التصحيح مستمرة حتى إعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019، وننشر رابط الاستعلام عن درجات الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 ترم ثاني، وهي البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية خدمات نتائج الطلاب.