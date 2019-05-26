نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني ” البوابة الإلكترونية بالدقهلية نتائج امتحانات 3 إعدادي “

صرحت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمية لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس، وقد أشار السيد على عبد الرؤؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس خلال موعد رسمي يوم الخميس القادم، حيث أن جميع أعمال التصحيح بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالدقهلية قد إنتهت فعليا من 50 % من الأوراق وجاري حسم أعمال التصحيح والكنترول يوم الثلاثاء القادم أو الأربعاء بحد أقصى لتعلن عبر البوابة الإلكترونية محافظة الدقهلية لمديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية يوم الخميس القادم.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019

خلال الأيام القادمة سوف يتعرف جميع الطلبة والطالبات على نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 للفصل الدراسي الثاني، الجدير بالذكر أن جميع الطلاب قد إنتهوا من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني يوم 16 مايو، يستمر ما يقرب من 100 و750 ألف طالب في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني ليلا ونهارا للأطمئنان.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

ننشر روابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادية بالدقهلية 2019 للفصل الدراسي الثاني حال ظهورها خلال الساعات القادمة، ومساعدة جميع الطلاب في الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها من السيد المحافظة كمال شاروبيم.