الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. ابحث عن النتيجة

يتزايد البحث المُكثف عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني بعد أن اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتيجة اعدادية القاهرة بنسبة نجاح 82% للشهادة الاعدادية العامة، وتم الاعلان عن النتيجة بالأمس عن طريق الخط الساخن والاتصال على رقم 09000100 ومعرفة النتيجة قبل ارسالها إلى المدارس في محافظة القاهرة ووضعها على موقع مديرية التربية والتعليم والمخصص لعرض نتائج الشهادات العامة في محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

تم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة بالأمس ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من رابط بوابة التعليم الأساسي الذي يتيح لكم معرفة درجات طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة ومن لم يستطع الحصول على النتيجة بسبب الضغط الكبير على سيرفر الموقع المخصص لعرض النتائج يمكنكم كتابة رقم الجلوس ويشترط أن يكون تابع لمحافظة القاهرة في التعليقات أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة في أقرب وقت.

أوائل الطلاب

ننشر لكم نتيجة أوائل الطلاب في محافظة القاهرة، وذلك تكريما لهم على مجهودهم وتفوقهم الدراسي في المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019

تنسيق دخول الثانوية العامة

يبحث الطلاب بعد الحصول على النتيجة مباشرة عن تنسيق دخول الثانوية العامة، ودرجات القبول لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم توقعات درجات القبول في الثانوية العامة والمؤشرات المبدئية في جميع المحافظات ومن المتوقع أن تكون الثانوية بالقاهرة 235 درجة.

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي محافظة القاهرة 210 درجة محافظة الجيزة 205 درجة محافظة الإسكندرية 215 درجة محافظة الشرقية 225 درجة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات