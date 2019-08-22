“الان برقم الجلوس”  نتيجة تقليل الاغتراب 2019 عبر الرابط “tansik.egypt.gov.eg”

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة يمكنكم معرفتها الآن، حيث ينتظر الكثير من الطلاب معرفة نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس وخاصة بعد اعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة، حيث ينتظر جانب كبير من الطلاب أن يتعرف على نتائج تقليل الاغتراب منذ بدأت في يوم الخميس الموافق 8/8/ 2019، حيث استمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 / 8/ 2019، وذلك لمدة 13 يوم، كما يبحث طلاب الثانوية العامة أيضاً وخاصة المقبلين على الكليات منهم، عن نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية، وخاصة بعد اعلان درجات قبول الحد الأدنى للكليات المختلفة، ونوضح رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2019.

نتيجة تقليل الاغتراب 2019

الآن اصبح بامكان جميع الطلاب الذين تقدموا إلى تقليل الاغتراب التعرف على النتيجة، حيث بينت وزارة التعليم العالي عن عدد الطلاب والطالبات الذي قاموا بالتسجيل في تقليل الاغتراب والذي بلغ نحو 86681 طالب وطالبة، وقد تم تلبية الرغبات بعدد 75169 طالب.

ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب وذلك بالدخول مباشرة على الرابط التالي: “tansik.egypt.gov.eg” وعلى ذلك سوف تظهر النافذة الموضحة بالصورة، حيث يتطلب منك عزيزي الطالب، كتابة رقم الجلوس والرقم السري والضغط على عرض لمعرفة النتيجة.

كما نتمنى التوفيق لجميع الطلاب، ويمكنكم التعرف على طريقة التقديم في كلية الشرطة 2020، حيث هناك جانب كبير من الخيارات المختلفة أمام طلاب الثانوية العامة وخاصة في المرحلة النهائية في التنسيق للكليات والمعاهد المختلفة.