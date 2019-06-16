التمريض العسكري : شروط التقديم في مدارس الثانوية العسكرية للتمريض بعد الاعدادية ومعاهد التمريض العسكري

التمريض العسكري 2019 نقدمه لكم من خلال عرض كافة شروط الإلتحاق في مدارس التمريض العسكري بعد الإعدادية ومعاهد التمريض العسكري بعد الثانوية العامة، حيث نجد عمليات بحث مكثفة من الطلبة والطالبات حول مجموع التمريض العسكري وتنسيق التمريض العسكري 2019، حيث يفضل الكثير التقديم في المدارس الثانوية العسكرية للتمريض لأن الالتحاق بهذه المدارس يضمن لهم وظيفة في الجيش المصري، وتتميز هذه المدارس بالالتزام والصرامة خلال العام الدراسي، وتوجد مدارس للبنين ومدارس التمريض للبنات، ويمر المتقدمات والمتقدمين باختبارات مختلفة للقبول في التمريض العسكري، ونعرض لكم كافة المستندات والأوراق المطلوبة في التمريض العسكري 2019.

التمريض العسكري وشروطه

مدارس التمريض العسكري تنتمي إلى وزارة الدفاع، حيث تحدد الوزارة شروط الالتحاق بمدارس التمريض بعد الإعدادية والمعاهد العسكرية للتمريض بعد الثانوية العامة، ونقدم فيما يلي أهم شروط تقديم التمريض العسكري 2019 بعد الاعدادية:

تقديم موافقة كتابية من ولي أمر الطالب أو الطالبة عن إلتحاق ذويه في القوات المسلحة.

أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين.

يتراوح عمر الطالب أو الطالب من 15 إلى 18 سنة.

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات النفسية والشخصية وكشف الهيئة واختبار اللغة الانجليزية والعربية.

أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك.

أوراق التقديم في مدارس التمريض 2019

يبحث أولياء أمور الطلاب عن كافة الأوراق المطلوبة في تنسيق التمريض العسكري ومدارس التمريض العامة، وجديرًا بالذكر أن مدارس التمريض مدة الدراسة بها خمس سنوات، وفيما يلي عرض كافة الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التمريض:

أصل شهادة ميلاد الطالب بالإضافة إلى 3 نسخ منها.

أصل شهادة إعدادية الطالب بالاضافة إلى نسخة منها.

شهادة حسن سير وسلوك الطالب يتم إحضارها من المدرسة.

عدد 5 ظرف صغير بالإضافة إلى ظرف صغير كرتون.

عدد 8 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

نتابع معكم من خلال هذا المقال مواعيد التقديم في مدارس التمريض العسكري 2019 ومعاهد التمريض العسكري، فتابعونا لمعرفة كل جديد حول تنسيق المدارس الثانوية العسكرية للتمريض.