تنسيق التمريض العسكري: أماكن التقديم في التمريض العسكري 2019 والشروط ومواعيد التقديم

تنسيق التمريض العسكري 2019 يتم البحث عنه عبر محركات البحث المختلفة من خلال شبكة الانترنت بشكل مكثف وكبير، حيث يسعى أولياء الأمور إلى التحاق أبنائهم وبناتهم في المدارس الثانوية العسكرية ومعاهد التمريض العسكرية، فبعد ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي نجد اهتمام الكثير حول تنسيق التمريض العسكري 2019 بعد الاعدادية، لأن الخريجين من التمريض العسكري يتم تعيينهم بشكل مباشر في المستشفيات العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوى ملف شامل عن تنسيق التمريض العسكري 2019 والحد الأدنى بالنسبة لمجموع التمريض العسكري وشروط التقديم في التمريض العسكري بعد الاعدادية 2019 ومقرات المدارس الثانوية العسكرية للتمريض للبنين والبنات ومواعيد وأماكن التقديم، فتابعونا.

تنسيق التمريض العسكري 2019

تنسيق التمريض العسكري 2019 بعد الاعدادية ومعاهد التمريض العسكري يتم تحديده من قبل وزارة الدفاع، ولكن الحد الأدنى لمجموع التمريض العسكري هو 170 للشهادة الإعدادية العامة ومدارس اللغات ومجموع التمريض العسكري بالنسبة للشهادة الإعدادية الأزهرية 250 درجة، لكن يتم إجراء اختبارات شخصية ونفسية للمتقدم إلى جانب إجراء كشف هيئة له، ويتم هذه الاختبارات للبنين والبنات على حد سواء.

أماكن التقديم في التمريض العسكري

المدارس الثانوية العسكرية للتمريض الموجودة على مستوى الجمهورية ليست بالكثيرة، ولكن عددها قليل، لذلك يتم تقسيم محافظات الجمهورية على المدارس حسب التوزيع الجغرافي لكل طالب، لذلك نقدم لكم فيما يلي مقرات مدارس التمريض العسكري للبنين والبنات المسئولة التي يتم من خلالها سحب ملفات التقديم في التمريض العسكري 2019 فيما يلي:

الثانوية العسكرية للتمريض للبنات بالمعادي: طالبات محافظات القاهرة والدقهلية والقليوبية والجيزة وبني سويف.

الثانوية العسكرية للتمريض بالمركز الطبي العالمي: تقع هذه المدرسة على طريقة مصر الإسماعيلية، تقبل طالبات السويس وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والشرقية.

المدرسة الثانوية للتمريض العسكري بسوهاج: يحق التقديم في هذه المدرسة لطالبات محافظات سوهاج والأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بالاسكندرية: تقبل هذه المدرسة طالبات محافظات البحيرة والغربية والإسكندرية ومطروح.

أما بالنسبة للذكور من جميع محافظات الجمهورية يكون التقديم في كوبري القبة بمحافظة القاهرة مدرسة التمريض العسكري في المجمع الطبي للقوات المسلحة.

مواعيد التقديم في التمريض العسكري بعد الاعدادية 2019

تشترط وزارة الدفاع أن يكون المتقدم للتمريض العسكري مصري الجنسية وأن يكون من أبوين مصريين، و للتعرف على باقي شروط الالتحاق، فيمكنكم الدخول على رابط شروط التقديم في التمريض العسكري 2019 والأوراق المطلوبة، أما فيما يتعلق بمواعيد التقديم في التمريض العسكرية 2019 فيكون 1/7 2019 هو آخر موعد للتمريض في المدارس الثانوية العسكرية للتمريض.