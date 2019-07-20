الحد الأدني للجامعات لمختلف الشعب العلمية والأدبية في تنسيق الثانوية العامة 2019

مازلنا نتابع معكم طلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة للقبول في الكليات والجامعات المصرية،حيث سنقوم معكم بتحديد مواعيد كل مرحلة من مراحل التنسيق وحتى إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .

حرصاً مننا في موقع “كلمة دوت أورج” فسوف نقوم في السطور القادمة بتقديم تنسيق الثانوية العامة 2019 وتنسيق القبول بالكليات والجامعات لجميع الشعب العلمية والأدبية على السواء من خلال توضيح جميع الإجراءات والخطوات التي تلزم للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني وبوابة الحكومة المصرية هذا العام وذلك بعد تم الإعلان رسمياً عن نتيجة الثانوية العامة لتحديد موعد تنسيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة للثانوية العامة 2020/2019 للتنسيق.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

قامتوزارة التعليم العالي، بالإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى رسمياً غداً الأح، كما أعلنت رسمياُ الحد الأدنى بتنسيق القبول بالجامعات للطلاب بالثانوية العامة ووفقا لبيان اليوم:

الحد الأدنى للشعبة العلمية : 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر .

398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر . الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 389.5 فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر.

389.5 فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر. الشعبة الأدبية : 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.

من المقرر تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 21 يوليو لتستمر مدة 5 أيام تنتهي في الخميس الموافق 25 يوليو 2019

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بوابة الحكومة المصرية

يستعد طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة للتقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ورابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ، وذك طبقاً لكل مرحلة وفقا لشرائح المجاميع التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق.