نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الشرقية “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 78.89 %، بينما إحتلت إدارة القنايات المرتبة الاولي بنسبة نجاح بلغت 88.27 %، وفقاً لما قاله وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وقال أيضاً أن المربته الثانية جاءت من نصيب إدارة غرب الزقازيق، وإحتلت إدارة ههيا المرتبه الثالثة، وكان عدد الحاضرين لآداء إمتحانات الشهادة الأعدادية بمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 – 2019 وعددهم 118981 طالباً وطالبة، وُزِعُوا علي 664 لجنة في 20 إدارة تعليمية داخل محافظة الشرقية.

الأستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

يمكن الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية من خلال موقع كلمة بالأسم ورقم الجلوس وأسم المدرسة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني

لا تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول نتيجة نجاح أو رسوب، وإنما يتم إحتساب درجات الفصل الدراسي الأول المكونة من 140 درجة مع درجات الفصل الدراسي الثاني والمكونة أيضاً من 140 درجة، فيكون المجموع من 280، ويتم علي أساسه مسأله النجاح والرسوب، بينما لا يتم إحتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والتربية الدينية والتربية الوطنية من درجات الشهادة الاعدادية، وتعتبر درجاتهم درجات نجاح أو رسوب فقط.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الأول كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الأول من 40 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الأول من 30 درجة.

مادة الدراسات في الترم الاول من 20 درجة.

مادة العلوم في الترم الاول من 20 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الأول من 30 درجة.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الثاني كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الثاني من 80 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني من 60 درجة.

مادة الدراسات في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة العلوم في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الثاني من 60 درجة.