نتيجة الشهادة الأعدادية “الصف الثالث الأعدادي” كل المحافظات برقم الجلوس 2019

ننشر لكم روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية لجميع محافظات جمهورية مصر العربية برقم الجلوس 2019، وذلك بعد أن إعتمدت في بعض المحافظات، بعد أن إنتهت أعمال التصحيح والمراجعة لكل محافظة يتم إعتماد النتيجة وإظهارها ويمكن الإستعلام عنها بعد ذلك، وللتسهيل علي أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 – 2019، قمنا بإدراج في هذه المقالة روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية لبعض المحافظات التي ظهرت حتي الأن، ووضع حالة علي كل رابط من الروابط حتي نسهل عليكم الحصول علي النتيجة بسهولة تامة، ويمكن بعد ذلك الدخول علي الرابط الصحيح والأستعلام عن النتيجة، يظهر أمام كل رابط من الروابط حالة النتيجة عبارة “ظهرت الأن” ويدل ذلك علي ظهور النتيجة وإمكانية الحصول عليها والأستعلام عنها، والعبارة “لم تظهر حتي الأن” وتدل علي عدم ظهور النتيجة وعدم القدرة علي الأستعلام عنها في الوقت الحالي ونتمني منكم التحلي بالصبر ومتابعة المقالة أول بأول حتي تستطيع الحصول علي النتيجة بشكل أسرع، حيث أننا نتابع عن كثب أخبار نتيجة الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر، وسوف نقوم بتحديث الحالة فور ظهور النتيجة ونتمني لكم النجاح والتفوق الدائم.

روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر للفصل الدراسي الثاني للعام 2019

توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2019

اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة