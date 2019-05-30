نتيجة الشهادة الأعدادية “الصف الثالث الأعدادي” كل المحافظات برقم الجلوس 2019

ننشر لكم روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية لجميع محافظات جمهورية مصر العربية برقم الجلوس 2019، وذلك بعد أن إعتمدت في بعض المحافظات، بعد أن إنتهت أعمال التصحيح والمراجعة لكل محافظة يتم إعتماد النتيجة وإظهارها ويمكن الإستعلام عنها بعد ذلك، وللتسهيل علي أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 – 2019، قمنا بإدراج في هذه المقالة روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية لبعض المحافظات التي ظهرت حتي الأن، ووضع حالة علي كل رابط من الروابط حتي نسهل عليكم الحصول علي النتيجة بسهولة تامة، ويمكن بعد ذلك الدخول علي الرابط الصحيح والأستعلام عن النتيجة، يظهر أمام كل رابط من الروابط حالة النتيجة عبارة “ظهرت الأن” ويدل ذلك علي ظهور النتيجة وإمكانية الحصول عليها والأستعلام عنها، والعبارة “لم تظهر حتي الأن” وتدل علي عدم ظهور النتيجة وعدم القدرة علي الأستعلام عنها في الوقت الحالي ونتمني منكم التحلي بالصبر ومتابعة المقالة أول بأول حتي تستطيع الحصول علي النتيجة بشكل أسرع، حيث أننا نتابع عن كثب أخبار نتيجة الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر، وسوف نقوم بتحديث الحالة فور ظهور النتيجة ونتمني لكم النجاح والتفوق الدائم.
روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر للفصل الدراسي الثاني للعام 2019
- رابط موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أو من خلال موقع اليوم السابع (ظهرت الأن)
- رابط بديل موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالسويس (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة أو من خلال موقع فيتو أو موقع اليوم السابع(ظهرت الأن)
- رابط معرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الجيزة علي موقع فيتو (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالأقصر (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أو من خلال موقع فيتو(ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة أسوانأو علي موقع فيتو أو برنامج الكشوف (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بدمياط (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة (لم تظهر حتي الأن)
- موقع فيتو نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة البحيرة 2019 (لم تظهر حتي الأن)
- رابط تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة اليوم السابع (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية (لم تظهر حتي الأن)
- رابط بديل موقع فيتو نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الغربية (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بسوهاج (لم تظهر حتي الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا قطاع جنوب المنيا ملوي ، قطاع جنوب ، قطاع شمال(لم تظهر حتي الأن)
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا موقع فيتو (لم تظهر حتي الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة قنا بوابة مديرية التربية والتعليم (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم جنوب سيناء (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بني سويف (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بني سويف علي موقع فيتو (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالأسم أو رقم الجلوس (ظهرت الأن)
- رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الدقهلية أو من موقع مدرسة أون لاين هنا (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالفيوم (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع فيتو نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة أسيوط (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بأسيوط (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد (لم تظهر حتي الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بمطروح (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد (لم تظهر حتي الأن)
- رابط بديل نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة أسوان علي موقع فيتو (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (لم تظهر حتي الأن)
- رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية 2019 (لم تظهر حتي الأن)
- رابط أخر بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية (لم تظهر حتي الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية 2019 موقع فيتو (لم تظهر حتي الأن)
توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2019
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
- يمكنك ترك رقم جلوسك و الأسم و المحافظة وسيتم الرد عليك بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 بإذن الله تعالي .
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