ظهرت الأن .... نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الفيوم 2019 الترم الثاني

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني للعام 2018 – 2019، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اليوم الأحد الموافق 2-6-2019، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد الله بمحافظة الفيوم، وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم نسبة نجاح الشهادة الأعدادية محافظة الفيوم 80.65%، وصرح بأن الطلاب الذين حصلوا علي الدرجات النهائية عددهم 41 طالباً وطالبة في جميع المواد الدراسية الخاصة بالشهادة الأعدادية الفصل الدراسي الثاني، وأشار محافظ الفيوم اللواء عصام سعد أن إجمالي الطلاب الذين تقدموا لآداء إمتحانات الشهادة الأعدادية بمحافظة الفيوم لأمتحانات الفصل الدراسي الثاني عددهم قد بلغ 51975 طالباً وطالبة، وقد حضر منهم الأمتحان 51319 طالب وطالبة، ونجح منهم عدد 41374، طالباً وطالبة، بنسبة نجاح قد بلغت 80.65%، بينما بلغت نسبة النجاح في مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع 86%، والنور للمكفوفين 80%، ومن جانبنا ننشر لكم نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة الفيوم بعد إعتمادها من المحافظ علي موقع كلمة دوت أورج وبعض الروابط الأخري في حالة الضغط الشديد علي المواقع يمكنك إخبارنا في التعليقات، وسوف نتابع معكم ونحاول الرد عليكم بنتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة الفيوم في أقرب وقت ممكن بالتوفيق للجميع.

الأستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

يمكن الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية من خلال موقع كلمة بالأسم ورقم الجلوس وأسم المدرسة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني

لا تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول نتيجة نجاح أو رسوب، وإنما يتم إحتساب درجات الفصل الدراسي الأول المكونة من 140 درجة مع درجات الفصل الدراسي الثاني والمكونة أيضاً من 140 درجة، فيكون المجموع من 280، ويتم علي أساسه مسأله النجاح والرسوب، بينما لا يتم إحتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والتربية الدينية والتربية الوطنية من درجات الشهادة الاعدادية، وتعتبر درجاتهم درجات نجاح أو رسوب فقط.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الأول كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الأول من 40 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الأول من 30 درجة.

مادة الدراسات في الترم الاول من 20 درجة.

مادة العلوم في الترم الاول من 20 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الأول من 30 درجة.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الثاني كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الثاني من 80 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني من 60 درجة.

مادة الدراسات في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة العلوم في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الثاني من 60 درجة.