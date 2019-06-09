امتحانات الثانوية العامة 2019 وآخر أخبارها ونماذج الإجابات الرسمية

بدأت امتحانات الثانوية العامة للسنة الدراسية 2019 أمس السبت، الموافق 8 يونيو بخضوع طلاب الصف الثالث الثانوي لاختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وجدير بالذكر أن عدد الطلبة لهذا العام يصل إلى 659 ألف طالب وطالبة موزعون على 1817 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، هذا وتستعد وزارة التربية والتعليم بشكل خاص لتلك الفترة من كل عام، حيث عقد الدكتور طارق شوقي اجتماع مطول مع مسئولي الوزارة وتم تشكيل غرف طواريء لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان، وتلقي أي شكاوي متعلقة بها وسرعة التحرك من أجل حسمها.

امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2019

جاء امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي أمس في مستوى الطالب المتوسط، ورسم البسمة على وجوه الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أنه لم يحدث أي شكاوي من صعوبة الاختبار، مؤكدين أنه من داخل كتاب المدرسة وأن النحو والأدب كانوا يحتاجون بعض التفكير، ولكن لم تكن نقاطهم صعبة كما كان الوقت كافيًا للإجابة، وقد علق بعض الطلبة والطالبات عليه قائلون أن الوزارة “بتعيد علينا”، وتمنوا أن تأتي بقية امتحانات الثانوية العامة في ذلك المستوى الجيد والذي أثلج صدورهم.

هذا وقد صرح مستشار اللغة العربية الأستاذ غازي البنواني، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة كان في متناول الطالب العادي في معظمه، وجاء متوافقًا مع مواصفات الورقة الامتحانية التي وضعتها الوزارة، وأن نسبة الأسئلة المتميزة فيه لم تتخطى 15% فقط، وأضاف أن تصحيح العينة العشوائية سوف يبدأ اليوم الأحد مع وصول أوراق الإجابات إلى الكنترول.

يمكنكم الإطلاع على : نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

امتحان الاقتصاد والإحصاء للصف الثالث الثانوي 2019

يستعد طلبة وطالبات الثانوية العامة لخوض امتحان الاقتصاد والإحصاء غدًا الاثنين الموافق 10 يونيو، وهما مادتان لا تتم إضافتهما للمجموع مثلهما مثل التربية الدينية، وبرغم أنهما يكملان بعضهما البعض حيث تُضاف درجات كل مادة للأخرى، إلا أنهما مادتان منفصلتان تمامًا في محتواهما العلمي، حيث تتبع مادة الإحصاء الرياضيات ويقوم بتدريسها في المدارس مدرسي الرياضيات بينما تتبع الاقتصاد مادة الجغرافيا.

هذا ولا يحدث مشاكل في امتحان المادتين سنويًا، حيث يراعي واضعي الأسئلة عدم اهتمام الطلبة الكامل بمذاكرتهما نظرًا لعدم إضافة درجاتهما للمجموع الكلي.

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