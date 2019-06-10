“بداوم النجاح والتفوق” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس |رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف – رابط نتائج الأزهر الشريف 2019

نتابع معكم زوارنا الكرام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية،حيث أنه من المقرر أن موعد ظهورها يوم الأثنين الموافق 10 يونيو ،والآن يترقب جميع طلبة وطالبات الأزهر الشريف، وكذلك أرولياء الأمور،في حالة من التوتر والقلق إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية للعام 2019 ، وذلك من خلال رابط بوابة الازهر الالكترونية ،وهو الموقع الرسمي لإعلان النتائج، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من جانب فضيلة الشيخ أحمد الطيب وكيل الأزهر الشريف، حيث يتم تجميع درجات الطلاب من جميع الكنترولات الموزعة على محافظات الجمهورية في الوقت الحالي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

رابط بوابة الازهر الالكترونية

يعتبر موقع الازهر الشريف،هو الموقع الرسمي للحصول على نتائج الأزهر،سواء نتيجة الاعدادية الأزهرية أو الابتدائية الازهرية، والآن يسعي جميع الطلبة والطالبات للوصول إلى الرابط الخاص للحصول على النتائج الخاصة بهم، وذلك من أجل الاطمئنان على المجهود الذي بذله الطلاب من جانبهم.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية:

يمكنكم طلابنا الأعزاء الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رابط موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف،كما يمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عن طريق الخط الساخن 19493 .