أعلنت بوابة الازهر الالكترونية عن اكبر حركة ترقيات لمعلمي الأزهر الشريف، وبالتالي قد أصبح الآن بإمكان معلمين الأزهر الاستعلام الإلكتروني عن الترقيات بالرقم القومي الخاص بهم، وكذلك يمكن لمعلمي التربية والتعليم الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2019 بكود المعلم، وذلك من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، اما معلمي الازهر فيتم استعلام ترقيات معلمي الازهر عبر بوابة الازهر الالكترونية، وهذا ما نوضحه لكافة المعلمين بالازهر الشريف عن معرفة حالة الترقيات لكل معلم أزهري، حيث كانت حركة الترقيات كبيرة لتشمل حوالي 40% من معملي الأزهر، وبعدد 61570 معلم/معلمة، وذلك لمن أجروا اختبارات الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لمن كان على قوة العمل واستكمل المدة المقدرة بخمس سنوات من تاريخ التعيين للقانون 156 لسنة 2007، حيث انه يتم صرف المرتبات وكافة المستحقات لدرجة الترقية الجديدة مع بداية 29 يونيو 2019.

بوابة الازهر ترقيات المعلمين

شملت ترقيات الازهر كافة المعلمين (المدرسين – التوجيه – الاخصائيين الاجتماعيين- التكنولوجيا – الاخصائيين النفسيين – أمناء المكتبات) وقد بات الآن بكل سهولة من خلال بوابة الازهر معرفة حالة الترقية لكل معلم، ومعرفة ترقيات معلمي الأزهر الشريف، وذلك بالدخول مباشرة على الرابط “azhar.eg” وسوف تظهر بالفعل واجهة الموقع كما توضح الصورة التالية، وعليها يقوم المعلم الازهري بكتابة الرقم القومي الخاص به في الحقل المخصص لذلك، ليتم ظهور بيان له بحالة الترقية.

وبالتالي يمكن لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف كتابة الرقم القومي في تعليق اسفل المقالة به الرقم القومي وسوف نقوم بالاستعلام عن ترقيات المعلم عبر بوابة الازهر الالكترونيه والرد عليكم في التعليقات، هذا إذا تصعب عليكم معرفة الترقيات، وأما بالنسبة لمعلمي التربية والتعليم يمكنكم الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2019 بكود المعلم مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المعلمين.