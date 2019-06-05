بوابة الأزهر تحدد موعد اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

أعلنت بوابة الأزهر عن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2018 – 2019، ذكرت أن الكنترول قد أنتهي من عملية تصحيح المواد الدراسية، ويتبقى مرحلة رصد درجات الطلاب في كشوف النتائج، حيث من المقرر نشر نتائج الشهادة الابتدائية على موقع بوابة الأزهر عبر الأنترنت، الجدير بالذكر أن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية والابتدائية ” أبناءنا في الخارج ” قد اعتمادها شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث يمكن لطلاب الخارج الاستعلام عن النتيجة عبر موقع كلمة عن طريق توضيح رقم الجلوس عبر التعليقات وسيتم توضيح درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

المرحلة الابتدائية هي أول مراحل التعليم الأساسي ومن بعدها المرحلة الإعدادية والثانوية والخ، حيث أن التعليم ليس له نهاية بل يظل الإنسان يتعلم حتي نهاية العمر، جاءت نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية في مستوي الطالب المتوسط، ولكن نأخذ في الاعتبار أن نموذج الامتحان يجب احتوائه علي أسئلة غير مباشرة لتميز الطالب المثالي.

لم تظهر بعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، حيث صرح مصدر مسئول أن نتائج الامتحانات في طريقها للانتهاء ويتبقى فقط مرحلة رصد الدرجات في كشوف الطلاب، وقال المصدر أن عملية تصحيح المواد تمت بكل شفافية ودقة خوفاً علي مصلحة الطلاب ومستقبلهم الباهر.

كما أعلنت مشيخة الأزهر أن امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018 – 2019 آخر العام تمت بنظام ودقة، حيث كانت هناك تفتيشات مستمرة في جميع المحافظات أثناء امتحانات الطلاب وهذا لضمان سير الامتحانات بكل نزاهة ومنع نظرية غش الطلاب.

تسهيلا علي طلاب الشهادة الابتدائية يمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة فور اعتمادها من موقع كلمة، كل ما عليك توضيح رقم الجلوس والمحافظة التابعة، مع تمنياتي بالتوفيق ودوام النجاح.