الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019 الدور الأول .. اعرف نتيجتك

اعتمد وكيل المعاهد الأزهرية صالح عباس نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018 – 2019، حيث قام بالتوقيع اليوم صباح الثلاثاء.

كما جاءت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية أولاً 72.22 %، حيث بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 149303 طالباً، حيث تعتبر الأعلى خلال الأعوام الماضية، كما جاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 65.22%، وبلغ الطلاب المتقدمين للامتحان 122426 طالب وطالبة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس الدور الأول عبر الرابط التالي :

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس الدور الأول عبر الرابط التالي :

يذكر أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، أو الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.