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الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019 الدور الأول .. اعرف نتيجتك

كتب محمد رمضانفي آخر تحديث
الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019 الدور الأول .. اعرف نتيجتك
الإعدادية الأزهرية 2019

اعتمد وكيل المعاهد الأزهرية صالح عباس نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018 – 2019، حيث قام بالتوقيع اليوم صباح الثلاثاء.

كما جاءت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية أولاً 72.22 %، حيث بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 149303 طالباً، حيث تعتبر الأعلى خلال الأعوام الماضية، كما جاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 65.22%، وبلغ الطلاب المتقدمين للامتحان 122426 طالب وطالبة.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس الدور الأول عبر الرابط التالي :

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس الدور الأول عبر الرابط التالي :

يذكر أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، أو الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.

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عن الكاتب

محمد رمضان

طالب جامعي عندي 22 سنة احب القراءة واعشق الكتابة عن الرياضة وبعض المجالات المختلفة.

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