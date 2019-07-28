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عاجل .. “بالدرجات” الحد الأدنى للقبول بالكليات لعام 2020 في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى (علمي – أدبي)

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
عاجل .. “بالدرجات” الحد الأدنى للقبول بالكليات لعام 2020 في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى (علمي – أدبي)
الحد الادنى للقبول في الكليات

نشرت وزارة التعليم العالي الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد خلال المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019، وذلك للقبول للعام الجامعي 2020، وبالتالي سوف نوضح الحد الأدنى للقبول في الكليات بمختلف المحافظات للقسمين العلمي والأدبي، حيث كانت في المقدمة كلية طب المنصورة بـ405.5 درجة وكذلك كلية طب شبين الكوم وكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس، وبعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد خلال مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2019 “للمرحلة الأولى” من التنسيق نوضحها لكم بالتفصيل حيث أعلنت التعليم العالي عن هذه الدرجات من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها.

تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى

الجدول التالي يوضح بالدرجات الحد الأدنى للقبول بالكليات خلال مرحلة التنسيق 2019 الثانوية العامة، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عنها.

الكليةدرجات الحد الأدنىالكليةدرجات الحد الادنى
طب المنصورة405.5طب أسنان عين شمس403
طب المنوفية بشبين الكوم405.5طب أسنان الإسكندرية403
هندسة بترول و تعدين السويس405.5طب أسنان القاهرة403
طب جنوب الوادي405صيدلة المنوفية402.5
طب الزقازيق405صيدلة جنوب الوادي402.5
طب طنطا405صيدلة الفيوم402
طب القاهرة405صيدلة دمنهور402
طب سوهاج405صيدلة مدينة السادات402
طب عين شمس404.5صيدلة المنصورة402
طب الإسكندرية404.5صيدلة المنيا402
طب قناة السويس بالإسماعيلية404.5صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ401.5
طب بنها404.5صيدلة بني سويف401.5
طب المنيا404.5صيدلة الزقازيق401.5
طب كفر الشيخ404.5صيدلة طنطا401.5
طب حلوان404صيدلة القاهرة401.5
طب بور سعيد404صيدلة سوهاج401.5
طب أسيوط404صيدلة عين شمس401.5
طب الفيوم403.5صيدلة أسيوط401
طب السويس403.5صيدلة الإسكندرية401
طب أسوان403.5صيدلة بور سعيد401
طب بني سويف403.5صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية401
طب أسنان الزقازيق403صيدلة حلوان401
طب أسنان المنيا403علاج طبيعي القاهرة400.5
طب أسنان بني سويف403علاج طبيعي بني سويف400.5
طب أسنان أسيوط403علاج طبيعي كفر الشيخ400.5
طب أسنان الفيوم403علاج طبيعي جنوب الوادي400.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية403طب بيطري المنوفية399.5
طب أسنان طنطا403ألسن كفر الشيخ399.5
طب أسنان كفر الشيخ403طب بيطري المنصورة399
طب أسنان المنصورة403طب بيطري المنيا399
طب أسنان جنوب الوادي403طب بيطري الزقازيق399
طب بيطري بني سويف399علوم البترول والتعدين مطروح399
طب بيطري كفر الشيخ398.5طب بيطري جنوب الوادي398.5
طب بيطري أسوان398.5طب بيطري سوهاج398.5
طب بيطري أسيوط398.5طب بيطري دمنهور398.5
طب بيطري القاهرة398.5اقتصاد و علوم سياسية القاهرة398.5
طب بيطري الإسكندرية398طب بيطري بنها398
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية398طب بيطري مدينة السادات398
طب بيطري مطروح398طب بيطري الوادي الجديد398
هندسة دمياط397.5هندسة المنصورة395
هندسة القاهرة395هندسة قناة السويس بالإسماعيلية395
هندسة بني سويف393هندسة الزقازيق392
هندسة عين شمس392هندسة جنوب الوادي392
هندسة طنطاهندسة طنطاهندسة المنوفية بشبين الكوم390.5
هندسة بنها390هندسة بنها بشبرا389.5
هندسة كفر الشيخ389.5هندسة بور سعيد389.5
هندسة الإسكندرية389.5هندسة سوهاج389.5

الحد الأدنى لتنسيق الكليات للعام 2020 “المرحلة الأولى” للقسم الأدبي

نوضح الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2019 موضحاً ذلك بالدرجات.

الكليةدرجات الحد الأدنىالكليةدرجات الحد الادنى
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة402الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية398.5
ألسن كفر الشيخ398.5سياسة واقتصاد السويس397.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية395سياسة واقتصاد بني سويف395
ألسن عين شمس394.5إعلام القاهرة394
ألسن بني سويف393ألسن المنيا392.5
ألسن سوهاج392ألسن الأقصر391.5
ألسن أسوان391.5آثار الزقازيق بصان الحجر390.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس389.5إعلام بني سويف389.5
آثار القاهرة387.5آثار دمياط387.5
إعلام جنوب الوادي387آثار و لغات مطروح385.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق384.5آثار الفيوم384.5
آثار أسوان384تربية المنيا384
آثار الأقصر383تربية عين شمس382.5
تربية الزقازيق382تربية طنطا381.5
آثار سوهاج381تربية بور سعيد381
تربية بنها380.5الإعاقة والتأهيل بني سويف379.5
آثار جنوب الوادي379.5تربية المنوفية بشبين الكوم379
تربية الإسكندرية377.5تربية مدينة السادات375.5
تربية المنصورة375.5تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق375
تربية دمنهور375تربية (تعليم ابتدائي) المنيا375
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد374فنون جميلة (فنون) المنصورة372
تربية حلوان372تربية طفولة مبكرة الزقازيق372
تربية كفر الشيخ371.5تربية جنوب الوادي371.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا371تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد370
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس368.5تربية طفولة مبكرة بور سعيد368
تربية الفيوم367تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية366.5
تربية بني سويف365.5تربية بنات عين شمس365.5
تربية (طفولة) طنطا365تربية (تعليم ابتدائي) بنها365
تربية قناة السويس بالإسماعيلية365تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة364
آداب القاهرة364تربية سوهاج363.5
تربية أسيوط363.5تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات361.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية361تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ360.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية360تربية طفولة مبكرة المنصورة360
آداب عين شمس360تربية (طفولة) كفر الشيخ359.5
تربية نوعية الزقازيق358.5تربية طفولة مبكرة المنيا358.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس358تربية (تعليم ابتدائي) حلوان357.5
تربية نوعية طنطا357آداب بنها357
تربية نوعية المنيا357تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور356.5
سياحة وفنادق الإسكندرية355.5تربية السويس355.5
تربية (طفولة) عين شمس355آداب بور سعيد354
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات353.5آداب حلوان353
تربية (طفولة) الإسكندرية352.5فنون جميلة (فنون) حلوان351.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط351تربية طفولة مبكرة بني سويف351
حقوق المنيا351آداب الإسكندرية350.5
آداب العريش350.2تربية العريش349.7
تجارة دمياط349.5تربية نوعية كفر الشيخ349.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية349.5تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية349.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال348.5تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط348.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط348تجارة القاهرة347
آداب المنصورة346.5تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم346
تجارة المنصورة346تربية طفولة مبكرة الإسكندرية346
تجارة الزقازيق345.5تربية طفولة مبكرة الفيوم345.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف344.5فنون جميلة (فنون) الإسكندرية344.5
تجارة جنوب الوادي344.5آداب الزقازيق344
تربية طفولة مبكرة القاهرة344آداب المنوفية بشبين الكوم343.5
سياحة وفنادق المنصورة343.5تربية طفولة مبكرة دمنهور343.5
تجارة عين شمس343تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي342.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي342.5تربية طفولة مبكرة مطروح342.5
آداب طنطا342تجارة قناة السويس بالإسماعيلية342
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية341.5آداب انتساب موجه القاهرة341.5
فنون جميلة (فنون) المنيا341تجارة الإسكندرية341
آداب انتساب موجه عين شمس339.5تجارة و إدارة أعمال حلوان339
آداب بنات عين شمس339آداب كفر الشيخ339
آداب و علوم إنسانية السويس338.5تربية (طفولة) دمنهور338
تربية نوعية القاهرة337.5آداب انتساب موجه بنها337.5
تجارة كفر الشيخ337آداب الفيوم336.5
تجارة بور سعيد336تربية نوعية الإسكندرية336
آداب انتساب موجه حلوان335فنون جميلة (فنون) الأقصر335
آداب دمياط334.5آداب دمنهور334
تجارة بنها334آداب أسوان333.5
تجارة انتساب موجه القاهرة332آداب انتساب موجه الإسكندرية332
تربية نوعية بنها331.5حقوق بور سعيد331.5
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية331سياحة وفنادق حلوان بالمنيل330.5
تربية (طفولة) العريش330.2تربية جنوب الوادي بالغردقة330
تربية نوعية جنوب الوادي330تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال330
سياحة وفنادق مطروح330تربية نوعية المنصورة329.5
حقوق سوهاج329.5تربية الوادي الجديد329
تربية أسوان329آداب بني سويف329
تربية (طفولة) سوهاج328.5تربية نوعية أسيوط328.5
تربية نوعية بور سعيد328.5تربية نوعية مطروح328.5
حقوق دمياط328تجارة انتساب موجه عين شمس328
تجارة أسوان328تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج328
تربية نوعية عين شمس328تجارة دمنهور328
آداب الوادي الجديد328آداب جنوب الوادي328
تربية دمياط328آداب انتساب موجه بنات عين شمس328
تربية (طفولة) السويس328

عاجل.. الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 – 2020أولاً.. الحد الأدنى لشعبتي علمي…

Gepostet von ‎Ministry of Higher Education الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي‎ am Sonntag, 28. Juli 2019

كما يمكنكم معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وكذلك كيفية التقديم على أكاديمية الشرطة لخريجي الثانوية العامة العامة دفعة 2018 و2019، وللطالب الذين يرغبون بالتنسيق خلال المراحل القادمة يمكنهم الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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