نشرت وزارة التعليم العالي الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد خلال المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019، وذلك للقبول للعام الجامعي 2020، وبالتالي سوف نوضح الحد الأدنى للقبول في الكليات بمختلف المحافظات للقسمين العلمي والأدبي، حيث كانت في المقدمة كلية طب المنصورة بـ405.5 درجة وكذلك كلية طب شبين الكوم وكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس، وبعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد خلال مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2019 “للمرحلة الأولى” من التنسيق نوضحها لكم بالتفصيل حيث أعلنت التعليم العالي عن هذه الدرجات من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها.

تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى

الجدول التالي يوضح بالدرجات الحد الأدنى للقبول بالكليات خلال مرحلة التنسيق 2019 الثانوية العامة، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عنها.

الكلية درجات الحد الأدنى الكلية درجات الحد الادنى طب المنصورة 405.5 طب أسنان عين شمس 403 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 طب أسنان الإسكندرية 403 هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 طب أسنان القاهرة 403 طب جنوب الوادي 405 صيدلة المنوفية 402.5 طب الزقازيق 405 صيدلة جنوب الوادي 402.5 طب طنطا 405 صيدلة الفيوم 402 طب القاهرة 405 صيدلة دمنهور 402 طب سوهاج 405 صيدلة مدينة السادات 402 طب عين شمس 404.5 صيدلة المنصورة 402 طب الإسكندرية 404.5 صيدلة المنيا 402 طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5 طب بنها 404.5 صيدلة بني سويف 401.5 طب المنيا 404.5 صيدلة الزقازيق 401.5 طب كفر الشيخ 404.5 صيدلة طنطا 401.5 طب حلوان 404 صيدلة القاهرة 401.5 طب بور سعيد 404 صيدلة سوهاج 401.5 طب أسيوط 404 صيدلة عين شمس 401.5 طب الفيوم 403.5 صيدلة أسيوط 401 طب السويس 403.5 صيدلة الإسكندرية 401 طب أسوان 403.5 صيدلة بور سعيد 401 طب بني سويف 403.5 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401 طب أسنان الزقازيق 403 صيدلة حلوان 401 طب أسنان المنيا 403 علاج طبيعي القاهرة 400.5 طب أسنان بني سويف 403 علاج طبيعي بني سويف 400.5 طب أسنان أسيوط 403 علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5 طب أسنان الفيوم 403 علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403 طب بيطري المنوفية 399.5 طب أسنان طنطا 403 ألسن كفر الشيخ 399.5 طب أسنان كفر الشيخ 403 طب بيطري المنصورة 399 طب أسنان المنصورة 403 طب بيطري المنيا 399 طب أسنان جنوب الوادي 403 طب بيطري الزقازيق 399 طب بيطري بني سويف 399 علوم البترول والتعدين مطروح 399 طب بيطري كفر الشيخ 398.5 طب بيطري جنوب الوادي 398.5 طب بيطري أسوان 398.5 طب بيطري سوهاج 398.5 طب بيطري أسيوط 398.5 طب بيطري دمنهور 398.5 طب بيطري القاهرة 398.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5 طب بيطري الإسكندرية 398 طب بيطري بنها 398 طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398 طب بيطري مدينة السادات 398 طب بيطري مطروح 398 طب بيطري الوادي الجديد 398 هندسة دمياط 397.5 هندسة المنصورة 395 هندسة القاهرة 395 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 395 هندسة بني سويف 393 هندسة الزقازيق 392 هندسة عين شمس 392 هندسة جنوب الوادي 392 هندسة طنطا هندسة طنطا هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5 هندسة بنها 390 هندسة بنها بشبرا 389.5 هندسة كفر الشيخ 389.5 هندسة بور سعيد 389.5 هندسة الإسكندرية 389.5 هندسة سوهاج 389.5

الحد الأدنى لتنسيق الكليات للعام 2020 “المرحلة الأولى” للقسم الأدبي

نوضح الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2019 موضحاً ذلك بالدرجات.

الكلية درجات الحد الأدنى الكلية درجات الحد الادنى اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5 ألسن كفر الشيخ 398.5 سياسة واقتصاد السويس 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 سياسة واقتصاد بني سويف 395 ألسن عين شمس 394.5 إعلام القاهرة 394 ألسن بني سويف 393 ألسن المنيا 392.5 ألسن سوهاج 392 ألسن الأقصر 391.5 ألسن أسوان 391.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 إعلام بني سويف 389.5 آثار القاهرة 387.5 آثار دمياط 387.5 إعلام جنوب الوادي 387 آثار و لغات مطروح 385.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5 آثار الفيوم 384.5 آثار أسوان 384 تربية المنيا 384 آثار الأقصر 383 تربية عين شمس 382.5 تربية الزقازيق 382 تربية طنطا 381.5 آثار سوهاج 381 تربية بور سعيد 381 تربية بنها 380.5 الإعاقة والتأهيل بني سويف 379.5 آثار جنوب الوادي 379.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 379 تربية الإسكندرية 377.5 تربية مدينة السادات 375.5 تربية المنصورة 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375 تربية دمنهور 375 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374 فنون جميلة (فنون) المنصورة 372 تربية حلوان 372 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372 تربية كفر الشيخ 371.5 تربية جنوب الوادي 371.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368 تربية الفيوم 367 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5 تربية بني سويف 365.5 تربية بنات عين شمس 365.5 تربية (طفولة) طنطا 365 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364 آداب القاهرة 364 تربية سوهاج 363.5 تربية أسيوط 363.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5 تربية طفولة مبكرة المنوفية 360 تربية طفولة مبكرة المنصورة 360 آداب عين شمس 360 تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5 تربية نوعية الزقازيق 358.5 تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5 تربية نوعية طنطا 357 آداب بنها 357 تربية نوعية المنيا 357 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5 تربية السويس 355.5 تربية (طفولة) عين شمس 355 آداب بور سعيد 354 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5 آداب حلوان 353 تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5 تربية طفولة مبكرة أسيوط 351 تربية طفولة مبكرة بني سويف 351 حقوق المنيا 351 آداب الإسكندرية 350.5 آداب العريش 350.2 تربية العريش 349.7 تجارة دمياط 349.5 تربية نوعية كفر الشيخ 349.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 348 تجارة القاهرة 347 آداب المنصورة 346.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346 تجارة المنصورة 346 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346 تجارة الزقازيق 345.5 تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 344.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5 تجارة جنوب الوادي 344.5 آداب الزقازيق 344 تربية طفولة مبكرة القاهرة 344 آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5 سياحة وفنادق المنصورة 343.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5 تجارة عين شمس 343 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 342.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 342.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5 آداب طنطا 342 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 آداب انتساب موجه القاهرة 341.5 فنون جميلة (فنون) المنيا 341 تجارة الإسكندرية 341 آداب انتساب موجه عين شمس 339.5 تجارة و إدارة أعمال حلوان 339 آداب بنات عين شمس 339 آداب كفر الشيخ 339 آداب و علوم إنسانية السويس 338.5 تربية (طفولة) دمنهور 338 تربية نوعية القاهرة 337.5 آداب انتساب موجه بنها 337.5 تجارة كفر الشيخ 337 آداب الفيوم 336.5 تجارة بور سعيد 336 تربية نوعية الإسكندرية 336 آداب انتساب موجه حلوان 335 فنون جميلة (فنون) الأقصر 335 آداب دمياط 334.5 آداب دمنهور 334 تجارة بنها 334 آداب أسوان 333.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 332 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332 تربية نوعية بنها 331.5 حقوق بور سعيد 331.5 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 تربية (طفولة) العريش 330.2 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330 تربية نوعية جنوب الوادي 330 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330 سياحة وفنادق مطروح 330 تربية نوعية المنصورة 329.5 حقوق سوهاج 329.5 تربية الوادي الجديد 329 تربية أسوان 329 آداب بني سويف 329 تربية (طفولة) سوهاج 328.5 تربية نوعية أسيوط 328.5 تربية نوعية بور سعيد 328.5 تربية نوعية مطروح 328.5 حقوق دمياط 328 تجارة انتساب موجه عين شمس 328 تجارة أسوان 328 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328 تربية نوعية عين شمس 328 تجارة دمنهور 328 آداب الوادي الجديد 328 آداب جنوب الوادي 328 تربية دمياط 328 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328 تربية (طفولة) السويس 328

عاجل.. الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 – 2020أولاً.. الحد الأدنى لشعبتي علمي… Gepostet von ‎Ministry of Higher Education الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي‎ am Sonntag, 28. Juli 2019

كما يمكنكم معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وكذلك كيفية التقديم على أكاديمية الشرطة لخريجي الثانوية العامة العامة دفعة 2018 و2019، وللطالب الذين يرغبون بالتنسيق خلال المراحل القادمة يمكنهم الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.