تنسيق الثانوية العامة 2019.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية

تنسيق الثانوية العامة 2019 سوف يكون محل توجّه الأنظار والبحث والشغل الشاغل لآلاف الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، بعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميًا، وسوف تشهد الأيام القليلة المقبلة ضغطًا كبيرًا على شبكة الإنترنت بحثًا عن تنسيق القبول في كليات الجامعات والمعاهد الحكومية، وكما هو معروف حسب الأنظمة المرعية التطبيق الخاصة بتنسيق الثانوية العامة، يكون على 3 مراحل، تنطلق المرحلة الأولى مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة، ويجدر التنويه إلى أنه لا يوجد أي نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات وقواعد التنسيق سوف تُطبق كما هي هذا العام، حسب تأكيد مصدر في وزارة التعليم العالي، خلافًا لما تم تداوله، وفي هذه المقال نعرض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الماضي للاسترشاد وكل ما تود معرفته عن تنسيق الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2019

موعد تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد 2019 ومراحله

يجدر الذكر أنه تم زيادة عدد الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة هذا العام لتصبح 75 رغبة بدلا من 60، وكما أشرنا آنفًا فإن تنسيق قبول التسجيل في الكليات الجامعية والمعاهد يكون على 3 مراحل، وتنطلق بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية :

الدخول برقم الجلوس والرقم السري الخاصين بالطالب إلى موقع بوابة الحكومة المصرية التنسيق الإلكتروني .

التنسيق الإلكتروني . ومن ثم اختيار الرغبات وطبعها.

معرفة الكلية المرشح لها الطالب على ضوء الحد الأدنى الذى يُعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة في حينه، من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.

ويجدر الإشارة إلى أن توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد يتم وفق نظام تجميع الجامعات في عدة مجموعات وفق التالي:

“يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما فى المجموعة «أ» قبل البدء فى اختيار كليات من هذا القطاع فى المجموعة «ب»، كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع فى المجموعة «ب» قبل البدء فى اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج»، وتعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات”.

تنسيق الثانوية العامة 2018

فيما يلي تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الماضي 2018 للاسترشاد به، حيث قد يتطابق تنسيق العام الجديد مع العام الماضي أو قد يختلف ارتفاعًا أو نزولًا بفارق طفيف حسب سياسة الاستيعاب في الكليات والمعاهد، ونسبة النجاح ونسب مجاميع الدرجات المرتفعة: