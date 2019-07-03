أول تصريح رسمي عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول بشعبتيها العلمية والأدبية

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول بشعبتيها العلمية والأدبية، لا شك أنها سوف تكون محل اهتمام وترقُّب ومتابعة من قبل آلاف الطلاب وأولياء الأمور في أنحاء الجمهورية، لما تمثله هذه المرحلة من نقطة تحول ومفصلية هامة في حياة الطالب والأسرة على حد سواء، حيث النتيجة ستحدد المسار الذي سوف يسلكه الطالب أو الطالبة على طريق مستقبله العلمي، ولا شك في أن كل واحد من الطلبة وكل ولي أمر يطمح في دخول الكلية التي يرغبها، لذلك ومنذ اليوم، الثالث من يوليو 2019، حيث أنهى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم للدور الأول من العام الدراسي 2018/2019 سوف يكثر البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي، وفي هذا الصدد كان أول تصريح رسمي يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليوضح موعد ظهور النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2019

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موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول

أنهى طلبة الشهادة الثانوية في جمهورية مصر العربية بشعبتيها العلمية والأدبية يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو الجاري وبدأت عملية تصحيح أوراق إجابات اختبارات الطلاب، وللتوضيح صرح مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور خالد عبد الحكم في مؤتمر صحفي عُقد في ديوان عام الوزارة عقب انتهاء الامتحانات، أنه يأمل بعدم الضغط على الوزارة بالسؤال عن موعد ظهور النتيجة.

وأضاف أن عملية التصحيح ما زالت مستمرة وستليها أعمال المراجعة ورصد الدرجات، ولم يتم تحديد موعد للانتهاء من النتيجة لكافة الكنترولات لعدم الضغط على العاملين بما يخدم ضمان سير عملية التصحيح والمراجعة بهدوء لعدم وقوع ظلم على أي طالب، ولكنه أعلن أن الموعد المتوقع لإعلان ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الأول 2019 نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري.

أخبار امتحانات ونتيجة الصف الثالث الثانوي 2019

وأوضح الدكتور عبد الحكم في المؤتمر الصحفي حول سير العملية الإمتحانية، بأن الامتحانات جاءت من ضمن المقررات المعتمدة من قبل الوزارة وكانت بنسبة كبيرة في مستوى الطالب المتوسط، ونسبة ضئيلة بمستوى الطالب المتفوق، وأشار عبد الحكم إلى أنه سوف يتم مراعاة أي شكاوى بشأن عمليات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب، ونوه إلى أن المعلمين القائمين على عملية التصحيح يعملون على قدم وساق لإنجاز النتيجة من غير تأخير، ومن ثم تبدأ مرحلة المراجعة ورصد الدرجات التي استحقها كل طالب وطالبة، تمهيدًا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وإعلان ظهورها رسميًا ورفعها على موقع نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019.