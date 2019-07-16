إعلان تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى 2019 .. رابط تنسيق المرحلة الاولى عبر بوابة الحكومة المصرية

مرحلة جديدة تعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول وهي البحث عن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى 2019 ، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء 16/7/2019 ، عن استقبال مكتب التتسيق لطلبات التقديم في تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/7/2019 ولمدة خمسة أيام على مدار الساعة ، وينتهي التقديم يوم الخميس 25/7/2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا، والتقديم سيكون إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة المصرية، وشدد البيان على ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالتسجيل والمواعيد بدقة، حيث لن يتم إعادة تنسيق أي طالب مرة أخرى، وملئ الاستمارة تقع على عاتق الطالب.

تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى 2019

الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المرحلة الأولى 2019

وفق إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد حددت الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المرحلة الأولى للعام الدراسي 2019/2020، لشعب الثانوية العامة الثلاث، مع بيان عدد الطلاب المتاح لهم التقديم في هذه المرحلة كما يلي:

البيان ” الشعبة” الحد الأدنى والنسبة عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471

ويبلغ إجمالي الطلاب في المرحلة الأولى 143313 طالب وطالبة

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رابط التسجيل في تنسيق الثانوية العامة للقبول في الجامعات والمعاهد 2019

يمكن لطلبة الثانوية العامة بشعبها العلمية والهندسية والادبية، ممن تنطبق عليهم شروط التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد للمرحلة الأولى 2019 التقديم إلكترونيًا عبر موقع بوابة الحكومة المصرية – تنسيق ، خلال الموعد المحدد والمبين أعلاه، وللإطلاع على مكاتب التنسيق الإلكتروني في الجامعات وأماكن التنسيق المحددة ، وأسماء القائمين على تلك المكاتب، الدخول إلى الموقع التالي: مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات .

نتمنى لجميع الطلبة التوفيق في اختياراتهم ، وتحقيق رغباتهم التي يطمحون إليها في دراستهم الجامعية، ويمكنكم متابعتنا لنطلعكم على نتائج التنسيق للمرحلة الأولى وكل ما يصدر بشأن التنسيق للمراحل التالية.