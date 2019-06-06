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تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 الحد الأدنى للتسجيل في الأول الثانوي جميع المحافظات

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 الحد الأدنى للتسجيل في الأول الثانوي جميع المحافظات
تنسيق قبول الثانوية العامة 2019

تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 أصبح محل اهتمام طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وشغلهم الشاغل بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني ومعرفتهم لنتيجتهم والدرجات التي حصلوا عليها، في غالبية محافظات الجمهورية، وبدأت حالة الترقب لاعتماد الحد الأدنى للتسجيل في الصف الأول الثانوي العام، والتي بناءًا عليها يتحدد مستقبل الطالب فيما إذا كان سيتابع دراسته في الثانوية العامة او الاتجاه نحو الدراسة الفنية الصناعية أو التجارية أو الزراعية، وبدأت عملية البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية للتسجيل في الصف الاول الثانوي لمعرفة الحد الأدنى للقبول ضغطًا متزايدا على محرك البحث الشهير جوجل، وفي هذا التقرير نعرض تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي للعام الماضي على سبيل الاستئناس والاسترشاد، كما سننشر تباعًا الحد الأدنى للقبول للعام الدراسي الجديد 2019/2020 فور اعتماده من قبل السادة المحافظين في جميع محافظات الجمهورية .

تنسيق قبول الثانوية العامة 2019

تنسيق قبول الثانوية العامة 2019
تنسيق قبول الثانوية العامة 2019

تنسيق القبول في الصف الاول الثانوي 2019/2020

ننشر فيما يلي جدول بالحد الادنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام للسنة الدراسية الماضية 2018/2019، وذلك للاستئناس بها ومن المتوقع أن لا يختلف تنسيق قبول الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل عن السنة الماضية بشكل كبير، وإن حصل فإنه يكون بنسب بسيطة جدًا، وفي ذات الجدول سوف ننشر الحد الادنى للقبول في الثانوية العامة فور اعتمادها رسميًا من السادة المحافظين في جميع المحافظات، حيث بالفعل اعتمد محافظ الغربية تنسيق القبول في الأول الثانوي:

المحافظة الحد الأدنى للقبول 2018/2019 الحد الأدنى للقبول 2019/2020
محافظة الغربية 230 230
محافظة القاهرة 210 لم يعتمد بعد
محافظة الشرقية 225 لم يعتمد بعد
محافظة الدقهلية 235 لم يعتمد بعد
محافظة الاسكندرية 215 لم يعتمد بعد
محافظة الجيزة 205 لم يعتمد بعد
محافظة البحيرة 215 لم يعتمد بعد
محافظة المنيا 200 لم يعتمد بعد
محافظة سوهاج 235 لم يعتمد بعد
محافظة المنوفية 223 لم يعتمد بعد
محافظة كفر الشيخ 220 لم يعتمد بعد
محافظة بني سويف 210 لم يعتمد بعد
محافظة دمياط 215 لم يعتمد بعد
محاظة الأقصر 192 لم يعتمد بعد
محافظة مطروح 203 لم يعتمد بعد
محافظة بورسعيد 220 لم يعتمد بعد
محافظة البحر الأحمر 214 لم يعتمد بعد
محافظة القليوبية 215 لم يعتمد بعد
محافظة أسيوط 210 لم يعتمد بعد
محافظة قنا 205 لم يعتمد بعد
محافظة الفيوم 215 لم يعتمد بعد
محافظة أسوان 210 لم يعتمد بعد
محافظة السويس 220 لم يعتمد بعد
محافظة شمال سيناء 235 لم يعتمد بعد
محافظة الاسماعيلية 210 لم يعتمد بعد
محافظة الوادي الجديد 220 لم يعتمد بعد

 

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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