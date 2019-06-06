تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 الحد الأدنى للتسجيل في الأول الثانوي جميع المحافظات

تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 أصبح محل اهتمام طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وشغلهم الشاغل بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني ومعرفتهم لنتيجتهم والدرجات التي حصلوا عليها، في غالبية محافظات الجمهورية، وبدأت حالة الترقب لاعتماد الحد الأدنى للتسجيل في الصف الأول الثانوي العام، والتي بناءًا عليها يتحدد مستقبل الطالب فيما إذا كان سيتابع دراسته في الثانوية العامة او الاتجاه نحو الدراسة الفنية الصناعية أو التجارية أو الزراعية، وبدأت عملية البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية للتسجيل في الصف الاول الثانوي لمعرفة الحد الأدنى للقبول ضغطًا متزايدا على محرك البحث الشهير جوجل، وفي هذا التقرير نعرض تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي للعام الماضي على سبيل الاستئناس والاسترشاد، كما سننشر تباعًا الحد الأدنى للقبول للعام الدراسي الجديد 2019/2020 فور اعتماده من قبل السادة المحافظين في جميع محافظات الجمهورية .

تنسيق قبول الثانوية العامة 2019

تنسيق القبول في الصف الاول الثانوي 2019/2020

ننشر فيما يلي جدول بالحد الادنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام للسنة الدراسية الماضية 2018/2019، وذلك للاستئناس بها ومن المتوقع أن لا يختلف تنسيق قبول الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل عن السنة الماضية بشكل كبير، وإن حصل فإنه يكون بنسب بسيطة جدًا، وفي ذات الجدول سوف ننشر الحد الادنى للقبول في الثانوية العامة فور اعتمادها رسميًا من السادة المحافظين في جميع المحافظات، حيث بالفعل اعتمد محافظ الغربية تنسيق القبول في الأول الثانوي: