حوافز برامج التدريب الصيفي لأكثر من 136 ألف مسجل معلمين ومعلمات 1440

أعزائي رواد موقعنا المتميز “كلمة” يسعدنا التواجد معكم اليوم، لعرض أهم مايقدمه البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات بالادارات التعليمية بجميع مناطق المملكة، حيث يستفيد من هذه البرامج مايزيد على 136 ألف معلم ومعلمة تم تسجيلهم بهذه البرامج التدريبية، والمتدربين في هذه البرامج يكون لهم حوافز تميزهم عن غيرهم ممن لم يسجل في برامج التدريب الصيفي، وقد أمر وزير التعليم الدكتور “حمد بن محمد آل الشيخ” بمد فترة التسجيل لبرامج التدريب الصيفي حتي 20 شوال، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين والمعلمات للإشتراك بهذه الدورات، لما لها من إستفادة كبيرة وحوافز تفيد في الحياة العملية.

حوافز التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين 1440

يتم الحصول على شهادة معتمدة عن برامج التدريب المشترك فيها المتدرب خلال فترة التنفيذ. احتساب الساعات التدريبية وحفظها للمدرب والمتدرب في السجل الأكاديمي. اعتماد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشح للوظائف القيادية في إدارة التعليم. اعتماد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي “خبرات”. اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح للبرامج التطويرية الخارجية. تؤهل المدرب والمتدرب للتفرغ للدراسات العليا سواء بالإيفاد في الداخل أو الإبتعاث للخارج. تؤهل المتدربين فقط للإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج.

وتوفر وزارة التعليم بالسعودية عدد 6 آلاف برنامج تدريبي صيفي للمعلمين والمعلمات، بمختلف التخصصات والموضوعات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية، وهناك بعض البرامج الأشهر تسجيلاً نعرضها عليكم كما يلي.

الموضوعات الأكثر تسجيلاً ببرامج التدريب الصيفي 1440

مناهج وطرق التدريس التي تم التسجيل لعدد 39714 معلم ومعلمة.

برنامج القيادة وتم تسجيل عدد 24152 معلم ومعلمة.

برنامج التعليم الإلكتروني ومتطلبات التعليم تم تسجيل عدد 20100 معلم ومعلمة.

وتعمل وزارة التعليم بالسعودية على النهوض بالمعلم السعودي، من خلال البرامج التي تؤهله للعمل طبقاً للمعايير الدولية، بالإضافة لتحسين جودة التعليم وتغيير طرق وأساليب التدريب، بحيث تواكب التطور الحديث وتكون ضمن رؤية 2030 التي تتبناها المملكة، وهذه البرامج التدريبية الصيفية تجعل المتدرب متميز عن غيره، ويشترط للحصول على الحوافز السابق ذكرها حضور المتدرب لبرامج التدريب التي توفرها وزارة التعليم.