رابط التسجيل لبرامج التدريب الصيفي للمعلمين 1440/ وموعد غلق التسجيل

أعزائي متابعي موقعنا المتميز “كلمة”، في المملكة العربية السعودية وأرجاء الوطن العربي، يسعدنا اليوم التواجد معكم لنعرض عليكم الرابط المباشر للتسجيل على برامج التدريب الصيفي للمعلمين بالسعودية 1440، وكيفية الدخول عليه للتسجيل، وموعد غلق التسجيل، حيث يهتم عدد كبير من المعلمين والمعلمات بجميع الادارات التعليمية بمناطق المملكة بموضوع التدريب الصيفي، لما يقدمه من حوافز للمتدرب تساعده في التميز بالحياة العملية، بالإضافة لمواكبة التطور العالمي وتنفيذاً لرؤية 2030 التي تتبناها المملكة.

رابط التسجيل لبرامج التدريب الصيفي للمعلمين 1440

للتسجيل على برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات الدخول على الموقع الإلكتروني للتدريب الصيفي.

طريقة التسجيل ببرامج التدريب الصيفي 1440

الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتدريب الصيفي.

عند الدخول على الصفحة الرئيسية يعرض أمامك البرامج التدريبية الصيفية التي يتم التسجيل عليها.

كتابة اسم الدورة المراد التسجيل عليها في خانة بحث.

ثم الضغط على بحث لتظهر النتائج المتعلقة بهذه الدورة.

موعد نهاية التسجيل بالتدريب الصيفي

قام معالي وزير التعليم الدكتور “حمد بن محمد آل الشيخ”، بمد فترة التسجيل لبرامج التدريب الصيفي للمعلمين حتي 20 شوال 1440، حتي يتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين للإشتراك بهذه الدورات، حيث يستفيد منها المعلم في حياته العملية، وتقدم حوافز يتم من خلالها المفاضلة والتميز عن غيره من المعلمين الغير حاصلين على هذه الدورات

أشهر الدورات التي يتم التسجيل عليها