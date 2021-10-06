دوام التطبيقي في الكويت 2022/2021.. هل ستكون الدراسة حضوريًا أم أون لاين؟

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور جاسم الأنصاري عن موعد بداية الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي الجديد، كما كشف سيادته عن نظام الدراسة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية الدوام في التطبيقي بالكويت للعام الدراسي الجديد 2022/2021، كما أكد سيادته نظام الحضور للطلبة والطلاب خلال هذا العام وهل سيكون حضوريًا أم أون لاين، يذكر أن التطبيقي قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن نتائج قبول الطلبة المستجدين.

دوام التطبيقي في الكويت 2022/2021