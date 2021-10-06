دوام التطبيقي في الكويت 2022/2021.. هل ستكون الدراسة حضوريًا أم أون لاين؟

بواسطة محمود عطا الله
دوام التطبيقي الكويت 2022 دوام التطبيقي الكويت 2022

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور جاسم الأنصاري عن موعد بداية الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي الجديد، كما كشف سيادته عن نظام الدراسة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية الدوام في التطبيقي بالكويت للعام الدراسي الجديد 2022/2021، كما أكد سيادته نظام الحضور للطلبة والطلاب خلال هذا العام وهل سيكون حضوريًا أم أون لاين، يذكر أن التطبيقي قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن نتائج قبول الطلبة المستجدين.

دوام التطبيقي في الكويت 2022/2021

  • موعد بداية الدراسة ودوام كليات ومعاهد التطبيقي في الكويت هو يوم 17 أكتوبر 2021.
  • الدراسة في التطبيقي حضوريًا بالكامل.
  • دخول المطعمين بدون شروط، تقديم فحص pcr لغير المطعمين بداية كل أسبوع.
  • إذا كانت القاعة تزيد عن 30 طالب وطالبة، يقرر أستاذ هذا المقرر أن تكون الدراسة أون لاين أو تقسيم هذا الصف إلى مجموعتين.
  • الاختبارات النهائية حضوريًا بالكامل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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