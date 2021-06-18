رابط التسجيل خطة البعثات الداخلية الكويت 2021-2022

أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة االكويت رسميًا عن خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي 2021-2022 حيث كشفت عن كل تفاصيلها، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كامل تفاصيل الخطة، كما نقدم رابط التسجيل في البعثات الداخلية في الكويت 2022.

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يذكر أن وزارة التعليم العالي قد أكدت أن على الطالب أن يسجل في خطة واحدة إما في جامعة الكويت أو في البعثات الخارجية أو في البعثات الداخلية، وأن نظام التسجيل لن يستقبل أكثر من وجهة تسجيل للطالب الواحد، هذا ويبدأ التسجيل في البعثات الداخلية والخارجية اليوم السبت.

رابط التسجيل في خطة البعثات الداخلية االكويت 2021-2022

الفئات المستهدفة من خطة البعثات الداخلية جميع الطلاب الكويتيين، أبناء الكويتيات، أبناء الدبلوماسيين، وذوي الاحتياجات الخاصة، يبدأ التسجيل من يوم السبت 19 يونيو 2021 ويستمر حتى يوم 8 يوليو 2021، نسب التقديم للقسم العلمي لبرامج البكالوريوس: 80% لبرامج الهندسة، 88% لبرنامج الهندسة الميكانيكية، 83% لتخصص الحقوق، رابط التسجيل في البعثات الداخلية الكويت 2022 هو:

puc.edu.kw

بخصوص نسب القبول في البعثات الداخلية القسم الأدبي 85% تخصص تربية / لغة إنجليزية، 83% حقوق، 80% محاسبة.

