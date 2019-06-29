“رابط نتيجة” الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس: “ألاستعلام عن” نتائج الدبلومات عبر بوابة التعليم الفني لجميع المحافظات 2019

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 تحتل الأهمية الكبري في الوقت الحالي لدي جميع الطلاب والطالبات بالرغم من أجراء امتحانات الثانوية العامه في نفس الوقت، ويبحث العديد من الطلاب عن النتيجة علي مواقع البحث عبر شبكة جوجل، وقد أعلن وزير التربية والتعليم بأن النتيجة ستظهر برقم جلوس لكل طالب عبر الموقع الإلكتروني المحدد من قبل الوزارة، فسنبين لجميع الطلبة رابط ألاستفسار عن النتيجة في الشرح الآتي.

خطوات معرفة نتيجة الدبلوم الفني لجميع الأقسام للترم الثاني 2019 التجارية

خطوات ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها 2019بعد اعتمادها رسمياً من خلال الخطوات الآتية:

نقوم بالدخول على بوابة التعليم الفني المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم الفني.

ثم نقوم باختيار شعبة الخاصة بكل طالب، ثم نكتب رقم الجلوس.

نقوم بالضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لجميع الأقسام

بخصوص “نتيجة الدبلومات الفنية” أعلنت وزارة التربية والتعليم، أقامة مؤتمر صحفي قريباً لكي يتم الإعلان فيه عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس وشرح كل التفاصيل الخاصة بظهور النتيجة، وقد تم الانتهاء من كل عمليات التصحيح في الكنترولات على جميع المحافظات ويتم أجراء مراجعة دقيقة لجميع أوراق الإجابات حتى يتم إعطاء كل طالب حقه وعدم تعرض الطلاب للظلم، وتم تحديد أوائل الدبلومات 2019 بحسب بيان المسئولين من داخل وزارة التربية والتعليم وسيتم الإعلان عنهم من خلال المؤتمر الصحفي.